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2024年4月4日星期四
短片：花蓮地震後翌日
(18:18)
花蓮地震後翌日（法新社片段）
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花蓮7.2級地震後翌日，太魯閣國家公園範圍受損嚴重要封閉5天，東部受山崩影響的公路待修，而出現嚴重傾斜的花蓮天王星大樓在當局蒐證後會安排清拆。（綜合）
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