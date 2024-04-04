英孕婦被上司批「情緒化且易哭」　勞審處裁僱主歧視須賠償 (14:20)

根據英國的媒體報道，現年37歲的Nicola Hinds於2020年4月發現懷孕後通知男上司Nav Kalley，同年10月，因她曾在一周內兩度「驚恐發作」，故她向上司表達工作量太多，惟上司未有直接處理，反而在傳給同事的電郵中，批評Hinds「情緒化且易哭」，指出她工作量並非過多，認為Hinds應在放產假前放無薪假。

翌年6月，Hinds與上司討論其產後可否調整工作安排，但上司以理由不充分而拒絕，她於3個月後辭職。

勞資審裁處法官認為，Hinds的上司並非如電郵中所聲稱真誠地支持她，事實上希望她盡快離開，以便其他人填補她的工作；又在電郵中表達對Hinds感到沮喪，認為她是一個問題，懷孕員工給他帶來了不便。

本港CPH Legal執業律師陳柏豪表示，有關案件由審裁處（Tribunal）判決，屬於初級法院，故對本港法院沒有約束力；但若案件上訴到上級法院例如英國最高法院，其判辭將對其他本地法院有約束力。

陳柏豪稱，案件法官考慮到事主（Hinds）懷孕後，僱主一連串的作為與不作為，累積起來構成歧視，因此法庭考慮有否歧視時，不一定要辨認出任何單一行為屬歧視，而是一連串作為及不作為累積起來是否構成歧視，可見構成歧視的門檻可能比以往較低，亦較以往容易舉證。

（綜合）