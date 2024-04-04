明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

英孕婦被上司批「情緒化且易哭」　勞審處裁僱主歧視須賠償 (14:20)

英國約克郡一名孕婦因健康問題，向上司表達工作量過多的問題，但上司未有處理，卻在發給其他同事的電郵中批評她「情緒化且易哭」，孕婦在產後辭職。當地勞資審裁處日前裁定，上司的批評輕蔑，貶低及歧視事主，裁定前僱主須作出賠償。

根據英國的媒體報道，現年37歲的Nicola Hinds於2020年4月發現懷孕後通知男上司Nav Kalley，同年10月，因她曾在一周內兩度「驚恐發作」，故她向上司表達工作量太多，惟上司未有直接處理，反而在傳給同事的電郵中，批評Hinds「情緒化且易哭」，指出她工作量並非過多，認為Hinds應在放產假前放無薪假。

翌年6月，Hinds與上司討論其產後可否調整工作安排，但上司以理由不充分而拒絕，她於3個月後辭職。

勞資審裁處法官認為，Hinds的上司並非如電郵中所聲稱真誠地支持她，事實上希望她盡快離開，以便其他人填補她的工作；又在電郵中表達對Hinds感到沮喪，認為她是一個問題，懷孕員工給他帶來了不便。

本港CPH Legal執業律師陳柏豪表示，有關案件由審裁處（Tribunal）判決，屬於初級法院，故對本港法院沒有約束力；但若案件上訴到上級法院例如英國最高法院，其判辭將對其他本地法院有約束力。

陳柏豪稱，案件法官考慮到事主（Hinds）懷孕後，僱主一連串的作為與不作為，累積起來構成歧視，因此法庭考慮有否歧視時，不一定要辨認出任何單一行為屬歧視，而是一連串作為及不作為累積起來是否構成歧視，可見構成歧視的門檻可能比以往較低，亦較以往容易舉證。

（綜合）

相關字詞﹕懷孕 歧視 英國 編輯推介

上 / 下一篇新聞