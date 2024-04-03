清明節掃墓地點特別交通安排一文睇 (11:00)

4月4日是清明節，本港各區墳場將實施特別交通安排。本文整合各區掃墓點交通安排，供讀者參考。
將軍澳華人永遠墳場
高超道通往墳場的路段將於4月4日及4月7日清晨5時30分至晚上8時實施全面封路。交通安排可瀏覽運輸署公告。
和合石墳場
4月4日、6日、7日、13日及14日上午6時至下午5時，和合石墳場內所有通路暫時封閉。交通安排可瀏覽運輸署公告。
屯門曾咀
4月4日、6日至7日、13日及14日上午7時至晚上7時，介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通路之間的稔灣路路段將封閉。交通安排可瀏覽運輸署網站。
柴灣墳場
前往華人永遠墳場部分路段4月4日、6日至7日、13日至14日封閉。交通安排可瀏覽運輸署公告。
鑽石山墳場及火葬場
封路及特別交通安排可瀏覽運輸署公告。
荃灣華人永遠墳場及火葬場
4月4日及4月7日近荃灣華人永遠墳場的部分路段暫時封閉，禁止車輛駛入。特別交通安排可瀏覽運輸署公告。
香港仔華人墳場
貝璐道及由石排灣道通往香港仔華人墳場的支路，4月4日、6日至7日、13日至14日的指定時段內禁止車輛駛入。詳情可瀏覽運輸署公告。
大圍寶福紀念館、富山火葬場及沙田寶福山
4月4日、6日至7日、13日至14日有部分路段封閉，詳情可瀏覽運輸署網站。
長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場
4月4日、6日及7日上午7時至晚上7時，永明街連接聖辣法厄爾天主教墳場路段禁止車輛駛入。交通安排可瀏覽運輸署公告。
沙嶺
即日至4月21日每日上午6時至下午6時，由羅湖站通往羅湖道的邊境禁區將臨時開放予公眾前往掃墓。交通安排可瀏覽運輸署公告。
大嶼山東涌道18號塋葬區
東涌道介乎石門甲道與嶼南道的一段封閉道路，4月4日至7日的上午6時至晚上6時將臨時開放。特別巴士路線詳情可瀏覽運輸署網站。