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內地百日咳病例增　今年累計3.2萬個案13死【附百日咳資訊】 (17:57)

內地傳媒報道，今年百日咳發病有上升態勢，其中青少年以及成人發病率顯著增加。根據國家疾病預防控制局數據，由1月至今已有3.2萬宗病例，其中13人死亡。

對於百日咳發病率上升，航空總醫院呼吸與重症醫學科副主任、主任醫師竇志芳認為有兩個原因，一是疫苗免疫效力持久性不足；人體透過自然感染或接種疫苗獲得免疫力，但無法持續終生。另一原因是近年診斷標準不斷改進，目前百日咳的診斷納入了核酸檢測，這可能導致病例數增多。

百日咳是什麼？

百日咳是由百日咳博德氏桿菌所引致。由於病例可持續2至3個月的咳嗽，故稱為「百日咳」。

病徵：患者初期沒有特別病徵，一般會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽，其中咳嗽會日益嚴重，妨礙病人飲食和呼吸。細菌會令肺部受感染，嚴重者可導致抽搐及昏迷不醒

傳播途徑：透過直接接觸病人的飛沫傳播

潛伏期：由4至21天不等，通常為7至10天

治療：抗生素能有效治療百日咳。如果兒童長時間發燒和咳嗽，且在咳嗽時出現嚴重的氣喘情況，應立即送院接受治療

預防方法：可接種百日咳疫苗，現時「香港兒童免疫接種計劃」採用混合疫苗「白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗」為學前兒童及小一學童接種，曾接種的百日咳患者病情會較輕微。另要保持良好的個人衛生

百日咳詳情可參考衛生防護中心網頁。（中新社／衛生防護中心）

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