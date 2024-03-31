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長者牙科福利｜關愛基金資助長者免費鑲假牙　申請資格方法一文睇 (10:28)

長者需要鑲配假牙情況普遍，惟部分牙科服務收費昂貴，令不少長者延誤求診。目前關愛基金資助的牙科服務可供合資格長者申請，資助範圍包括鑲配活動假牙，配假牙時的相關口腔檢查、洗牙、補牙和杜牙根等同樣免費。本文整理關愛基金「長者牙科服務資助項目」的申請資格及申請方法。

計劃內容

成功申請的長者可在牙科診所免費鑲配活動假牙，以及相關的牙科診療如口腔檢查、洗牙、補牙、脫牙、X光檢查，移除牙橋或牙冠和根管治療（杜牙根）亦受資助，計劃項目辦公室會直接向參與計劃的牙醫付費，長者毋須支付任何費用。

申請資格

．最近連續3個月正領取長者生活津貼詳情】的65歲或以上長者，或正接受社會福利署資助的「綜合家居照顧服務」/「改善家居及社區照顧服務」，並繳付第1級別或第2級別收費、且並非綜援受助人的60歲或以上人士

．從未受惠於關愛基金「長者牙科服務資助」；或於5年前或更早前受惠過此資助的75歲或以上長者

．從未受惠於衛生署「長者牙科外展服務計劃」

．已失去全部或部分牙齒或患牙疾，日常進食或咀嚼有困難，並願接受此項目的牙科服務資助及診療

．獲參與項目的非政府機構及牙醫，根據香港牙醫學會指引，評估為需要並適合接受鑲配活動假牙及其他有關牙科服務。

申請方法

．正領取長者生活津貼的合資格長者：可到各區指定地區服務單位【詳情】接受初步甄別及進行申請。申請時須出示香港身分證正本、最近連續3個月領取長者生活津貼紀錄（存摺、月結單）、住址證明。

．正使用家居照顧服務的合資格長者：可聯絡服務隊申請。

資助詳情請參閱：關愛基金長者牙科服務資助項目

其他長者實用資訊：rb.gy/j9ums

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