短片：鐘樓融入梵高光影展　西九藝術公園穿梭幻彩泡泡 (19:57)

●「梵高‧樂印」《迴圈》@鐘樓

日期：即日至5月31日（鐘樓光影投射：即日至4月3日）

時間：每日晚上7時至10時

地點：香港文化中心露天廣場尖沙嘴鐘樓

●《抱泡瞬間》@西九文化區

日期：即日至4月7日

時間：周一至周五：下午2時至晚上10時，周六、周日及公眾假期：上午11時至晚上10時

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪東面

註：活動資料如有更改，以主辦單位公布為準

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