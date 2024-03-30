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短片：鐘樓融入梵高光影展　西九藝術公園穿梭幻彩泡泡 (19:57)

夜遊維港藝術裝置（拍攝、剪接：電子平台組）

「藝術三月」本港於維港兩旁海濱舉行多項文化藝術活動，其中尖沙嘴鐘樓前方正舉行「梵高‧樂印」展覽，以梵高畫作為核心的巨型戶外LED藝術裝置《迴圈》，融入了維港、鐘樓等元素，給予觀眾一場沉浸式的光影表演。而在西九海濱藝術公園展出的大型藝術裝置《抱泡瞬間》，巨型泡泡可讓遊人穿梭其中，配合維港景色、燈光和聲效，變出夢幻色彩。明報電子平台組記者以短片帶讀者觀賞兩件藝術裝置，恍如置身夢幻光影世界。

●「梵高‧樂印」《迴圈》@鐘樓

日期：即日至5月31日（鐘樓光影投射：即日至4月3日）
時間：每日晚上7時至10時
地點：香港文化中心露天廣場尖沙嘴鐘樓
作品簡介：由西班牙藝術家Vritis創作以梵高作品為靈感的藝術裝置，配合播放本港音樂家高世章作曲、趙增熹監製的原創音樂《不見不散》，引領觀眾沉浸在美妙的視覺盛宴中。【詳情】

●《抱泡瞬間》@西九文化區

日期：即日至4月7日
時間：周一至周五：下午2時至晚上10時，周六、周日及公眾假期：上午11時至晚上10時
地點：西九文化區藝術公園海濱草坪東面
作品簡介：澳洲藝術團隊Atelier Sisu創作的《抱泡瞬間》巨型幻彩泡泡，將肥皂泡的美麗瞬間化成由巨型泡泡、燈光和聲音組成的大型藝術裝置，曾在悉尼和新加坡等40個地區展出，這次登陸香港配合西九藝術公園戶外環境特別設計全新部分〈巨泡泡〉，隨光線和角度呈現變化萬千的景致。詳情】
註：活動資料如有更改，以主辦單位公布為準

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