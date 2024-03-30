長者浸腳　中醫拆解各常見徵狀適用藥材　自製藥包較好 (11:39)

針對各徵狀的藥材建議（以下為每次浸腳建議用量）

寒症高血壓：米酒約1茶匙 或 艾絨20克

熱症高血壓：菊花和夏枯草各20克

筋骨痠痛：海桐皮30克 或 紅花6克

血瘀（行血不良致腳呈紫黑色）、靜脈曲張、痛風：紅花6克

足部冰冷、身體寒濕：艾絨20克 或 紅花6克

足部皮膚病（如濕疹、香港腳）：海桐皮30克

失眠：鹽約1湯匙

註：熱症的高血壓徵狀為頭痛、性情急躁、失眠、口乾苦、面紅目赤、舌尖邊紅、苔黃

自製藥材包

1. 前往藥材店購買所需藥材。

2. 如是艾絨、海桐皮、紅花，胡玘君建議先烹煮，冷水時放藥材，開中火煮，直至水沸後再煮20至30分鐘，之後才用於浸腳。

其他藥材則不用烹煮，可直接在沸水加入藥材。

3. 以水盆或大碼膠雨靴盛載藥材及沸水，水量不限。水溫降至約37至38°C後，即可浸泡。

胡玘君提醒，長者如足部有傷口，不可浸腳。血壓低、心血管功能不佳的長者不宜浸腳，因會使血壓更低，引起頭暈。正服用薄血藥的長者不宜用紅花浸腳，用藥前要諮詢中醫。患皮膚病長者忌用酒浸腳。糖尿病患的末梢神經較不敏感，浸腳前要先用手試水溫。

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