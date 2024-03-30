長者浸腳　中醫拆解各常見徵狀適用藥材　自製藥包較好 (11:39)

不少長者都有用溫水及藥材浸腳的習慣，註冊中醫師胡玘君接受明報電子平台組訪問時表示，溫水浸腳有助推動血氣運行，改善血液循環及睡眠質素，刺激穴位並改善人體肝、脾、腎3條經絡。長者可以每天浸腳，每次約10至20分鐘，最好在飯後兩小時或睡前浸。胡玘君針對長者各常見徵狀，建議應選取何種藥材。對於市面部分足浴藥材包或含化學成分，而且一些包含多種藥材的綜合藥包未必人人合用，胡玘君稱自行配藥製作藥包較好。本文整合相關注意事項。
針對各徵狀的藥材建議（以下為每次浸腳建議用量）
寒症高血壓：米酒約1茶匙 或 艾絨20克
熱症高血壓：菊花和夏枯草各20克
筋骨痠痛：海桐皮30克 或 紅花6克
血瘀（行血不良致腳呈紫黑色）、靜脈曲張、痛風：紅花6克
足部冰冷、身體寒濕：艾絨20克 或 紅花6克
足部皮膚病（如濕疹、香港腳）：海桐皮30克
失眠：鹽約1湯匙
註：熱症的高血壓徵狀為頭痛、性情急躁、失眠、口乾苦、面紅目赤、舌尖邊紅、苔黃
自製藥材包
1. 前往藥材店購買所需藥材。
2. 如是艾絨、海桐皮、紅花，胡玘君建議先烹煮，冷水時放藥材，開中火煮，直至水沸後再煮20至30分鐘，之後才用於浸腳。
其他藥材則不用烹煮，可直接在沸水加入藥材。
3. 以水盆或大碼膠雨靴盛載藥材及沸水，水量不限。水溫降至約37至38°C後，即可浸泡。
胡玘君提醒，長者如足部有傷口，不可浸腳。血壓低、心血管功能不佳的長者不宜浸腳，因會使血壓更低，引起頭暈。正服用薄血藥的長者不宜用紅花浸腳，用藥前要諮詢中醫。患皮膚病長者忌用酒浸腳。糖尿病患的末梢神經較不敏感，浸腳前要先用手試水溫。
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