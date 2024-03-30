明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

長者浸腳　中醫拆解各常見徵狀適用藥材　自製藥包較好 (11:39)

不少長者都有用溫水及藥材浸腳的習慣，註冊中醫師胡玘君接受明報電子平台組訪問時表示，溫水浸腳有助推動血氣運行，改善血液循環及睡眠質素，刺激穴位並改善人體肝、脾、腎3條經絡。長者可以每天浸腳，每次約10至20分鐘，最好在飯後兩小時或睡前浸。胡玘君針對長者各常見徵狀，建議應選取何種藥材。對於市面部分足浴藥材包或含化學成分，而且一些包含多種藥材的綜合藥包未必人人合用，胡玘君稱自行配藥製作藥包較好。本文整合相關注意事項。

針對各徵狀的藥材建議（以下為每次浸腳建議用量）

寒症高血壓：米酒約1茶匙 或 艾絨20克

熱症高血壓：菊花和夏枯草各20克

筋骨痠痛：海桐皮30克 或 紅花6克

血瘀（行血不良致腳呈紫黑色）、靜脈曲張、痛風：紅花6克

足部冰冷、身體寒濕：艾絨20克 或 紅花6克

足部皮膚病（如濕疹、香港腳）：海桐皮30克

失眠：鹽約1湯匙

註：熱症的高血壓徵狀為頭痛、性情急躁、失眠、口乾苦、面紅目赤、舌尖邊紅、苔黃

自製藥材包

1. 前往藥材店購買所需藥材。

2. 如是艾絨、海桐皮、紅花，胡玘君建議先烹煮，冷水時放藥材，開中火煮，直至水沸後再煮20至30分鐘，之後才用於浸腳。

其他藥材則不用烹煮，可直接在沸水加入藥材。

3. 以水盆或大碼膠雨靴盛載藥材及沸水，水量不限。水溫降至約37至38°C後，即可浸泡。

胡玘君提醒，長者如足部有傷口，不可浸腳。血壓低、心血管功能不佳的長者不宜浸腳，因會使血壓更低，引起頭暈。正服用薄血藥的長者不宜用紅花浸腳，用藥前要諮詢中醫。患皮膚病長者忌用酒浸腳。糖尿病患的末梢神經較不敏感，浸腳前要先用手試水溫。

浸腳 相關資訊：

浸腳保暖｜中醫教路：保暖雙腳防寒　艾葉薑片煲水浸腳舒筋活絡助入眠

【中醫解迷思】人人可浸腳？清水浸會腳腫？鹽水浸腳助安眠？

天冷氣血不足易腳抽筋　中醫紓緩有法：按穴、艾灸、浸腳

相關字詞﹕浸腳 泡腳 長者 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞