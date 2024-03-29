好去處｜四大海濱復活節裝置：灣仔海濱鐵寶機械人、9米高「至Chill地標」拼圖列車、東岸公園萌兔打卡 (09:29)

港島區四大海濱共享空間大型立體裝置已換上新裝，即日至4月底呈獻「海濱新維度‧拼湊生活彩圖」復活節期間限定裝置，化身成不同的打卡位，包括：灣仔水上運動及康樂主題區——復活版「8-Bit Bunny兔」和「Chicky Kid小學雞」鐵寶奇盒裝置，灣仔HarbourChill海濱休閒站——9米高「至Chill地標！」維港復活節拼圖列車、北角東岸公園主題區——「巨型萌兔 X 游龍維港」，以及銅鑼灣活力避風塘主題區「幸運草拼圖樹」裝置，陪大家一起歡度復活節。