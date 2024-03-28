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黑木耳浸泡不當或滋生「米酵菌酸」　食安中心教妥善選購處理菇菌 (15:20)

台灣近日多名食客懷疑進食含「米酵菌酸」的食品後集體中毒，更有食客死亡。本港食物安全中心今（28日）在facebook發文稱，若浸泡黑木耳等菇菌不當，也可能引發「米酵菌酸」中毒。【一文睇「米酵菌酸」高危食品及預防方法

食安中心表示，黑木耳等食用菇菌並非浸泡愈久愈乾淨，反而倘在室溫浸泡太久，或會滋生椰毒伯克霍爾德氏菌，並釋出「米酵菌酸」，進食後有可能中毒。

勿揀變壞菇菌　妥善浸泡烹煮後進食

食安中心提醒，市民應向可靠的店舖選購食用菇菌，切勿自行採食野生菇類。選購時亦不要買沾有栽培物料、出現有色斑點、發出異味、帶有黏液等變壞的菇菌。

浸泡菇菌前，市民應先徹底清洗表面，再放在乾淨的容器和水浸泡，每次浸泡小量，切勿浸太久，倘有需要浸過夜則應放置雪櫃內。一旦放現菇菌有異樣、產生黏液或有異味，就應棄掉。食安中心強調，處理食物的範圍、設備、工具和接觸食物的表面必須保持清潔。浸泡後的菇菌宜盡快烹煮，並須徹底煮熟才進食。

另外，食環署回覆記者查詢稱，根據紀錄，該署過去未曾接獲有關米酵菌酸的食物中毒或食物投訴個案；又提醒應避免一次過浸泡過多菇類，例如黑木耳、銀耳等食材，在室溫浸泡菇類的時間不宜超過2小時，否則應該放入雪櫃進行浸泡。

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