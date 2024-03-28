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米酵菌酸｜台北食客疑食物中毒亡　一文睇「米酵菌酸」高危食品及預防方法 (12:11)

台北多名食客近日到一間連鎖素食餐廳「寶林茶室」用餐後不適，懷疑食物中毒，至昨（27日）已有兩人死亡。大部分食客均吃過炒粿條，台灣衛福部推斷可能是食材含有「米酵菌酸」導致中毒，本文整合中央社等台媒報道、本港食物安全中心及內地衛生部門有關「米酵菌酸」的資訊。

什麼是「米酵菌酸」？

「米酵菌酸」常見於土壤及植物，高溫潮濕天氣有利生長，最佳生長溫度為攝氏37度。經長時間發酵或浸發的食品，當放置在高溫潮濕環境下最易滋生「米酵菌酸」，包括米製品（粿條、河粉、腸粉、年糕）、薯類製品（寬粉、粉條、紅薯澱粉）、木耳和銀耳等。

「米酵菌酸」耐熱性極強，經100℃烹煮及高壓處理都不能破壞其毒性，且沖洗不走。香港食安中心2019年表示，內地曾發生「米酵菌酸」食物中毒個案，涉事食物包括黑木耳、粟米產品，相信由於在不當的製作過程及儲存情況下受污染。

「米酵菌酸」中毒症狀

進食含「米酵菌酸」食品的人一般可能於約半小時後開始出現中毒病徵，包括惡心嘔吐及腹痛，情況嚴重者可引致肝功能異常，1天內或多重器官衰竭，甚至死亡。目前並無有效解毒劑，且致死率達40%至100%。

如何預防「米酵菌酸」中毒？

．購買及食用濕河粉、濕米粉及粿條等食品時留意保質期有否過期，外觀有否發霉或變色，每次宜小量購買並盡快食用，否則應放雪櫃儲存

．自製米製食品時切勿使用發霉原材料，製作時宜勤換水，以免微生物繁殖

．如需過夜泡發黑木耳，應放入雪櫃內。所有接觸食物的器具及表面應加以徹底清潔，方可調製食物

．切勿食用受潮變質的食品

．倘發現疑似食物中毒，應立即求醫

更多食物中毒相關資訊：bit.ly/3vuNEZz

資料來源：中央社、香港食物安全中心、武漢市疾控中心、人民網

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