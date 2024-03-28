復活節好去處一覽：暢玩巨型滑梯復活蛋波波池、7米高充氣復活蛋打卡 (09:57)

復活節長假期，本港商場佈置各式復活節主題裝置，包括復活蛋波波池、七彩藝術迷宮、吹氣樂園、7米巨型復活蛋和復活蛋藝術走廊，本文整合各區商場復活節好去處，留港度假同樣玩得開心。 九龍●奧海城Kinder奇趣尋蛋之旅 巨型滑梯復活蛋波波池●iSQUARE國際廣場「港玩港味」彈滑充氣樂園●啟德「AIRSIDE星際怪獸樂園」●黃埔天地「草莓控の夢幻樂園」 6米高粉嫩萌兔、室內草莓玻璃屋●土瓜灣U PLACE Easter「動」心彩蛋活動●海港城「Hong Kong」打卡點＋七彩迷宮●荷里活廣場 x Kiztopia復活節彈跳嘉年華港島●四大海濱復活節裝置：灣仔海濱鐵寶機械人、東岸公園萌兔打卡●銅鑼灣利園區「藝趣歷奇」●海洋公園保育基金展覽@太古城中心 展出活體幼年馬蹄蟹新界●屯門市廣場7米充氣復活蛋打卡位+「復活蛋藝術走廊」●屯門卓爾廣場「夢幻彩蛋遊樂園」●黃金海岸復活彩蛋童樂日+復活節市集●荃灣「惜生活市集」+ B.Duck期間限定店●如心廣場「彩蛋•紙之森」●Citywalk荃新天地「復活節動物全接觸」●葵芳新都會廣場 x《奶茶通俗學》5大港式滋味美食打卡位 +周末市集●沙田新城市廣場「《碧姬公主 表演時刻！》隆重開幕展」●置富Malls x 助六の日常花園綠野悠：馬鞍山廣場、紅磡置富都會●東港城「復活『搗』蛋之旅」+柴犬復活節文創市集●將軍澳MCP新都城中心「CoComelon」吹氣樂園●將軍澳廣場 x SmileyWorld●昂坪360 x 好想兔「尋蛋派對」●港鐵商場「尋蛋奇兵」共派4萬份禮品 The LOHAS「復活蛋童樂園」 圍方4米高復活兔相關字詞﹕復活節好去處 熱門HOTPICK 編輯推介