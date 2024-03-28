提神醒腦3焗茶：薄荷菊花茶、山楂茶、蘇葉紅糖薑茶【附食譜】 (08:53)

薄荷菊花茶

倘想提神醒腦一下，可試飲薄荷菊花茶。趁熱聞香氣，亦有通竅作用。

【材料】菊花10克、薄荷葉10克（新鮮或乾貨均可）、熱水300毫升

【製法】以熱水焗菊花和薄荷葉15分鐘，溫服或攤涼後飲用均可。

山楂茶

如果只是「飯氣攻心」，想消滯解膩、醒醒腦的話，可試山楂茶。山楂茶適合午飯後疲倦、體胖、痰多人士飲用。注意：胃病患者不宜飲用。

【材料】山楂10克、荷葉10克、熱水300毫升

【製法】剪碎荷葉，以熱水焗山楂和荷葉15分鐘，熱飲或攤涼後飲用均可。

蘇葉紅糖薑茶

倘因辦公室冷氣太強而覺得眼瞓，因寒氣致陽氣不足，出現疲倦易睡情況，除了注意保暖，亦可飲用蘇葉紅糖薑茶，驅寒和胃。蘇葉紅糖薑茶適合寒底人士（怕冷、手腳冰冷、臉色蒼白）飲用。注意：體質屬熱人士（口乾、怕熱、容易喉嚨痛）不宜飲用。

【材料】蘇葉（又稱紫蘇葉）10克、生薑3片、熱水300毫升、紅糖3-5克（可不加糖或減糖）［可以黑糖薑母（半磚-1磚）代替生薑和紅糖］

【製法】以熱水焗蘇葉、生薑、紅糖15分鐘，溫服或攤涼後飲用均可。

註：各人體質不同，以上茶飲食譜僅供參考，如有疑問應先諮詢註冊中醫。

資料來源：明報

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