明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

提神醒腦3焗茶：薄荷菊花茶、山楂茶、蘇葉紅糖薑茶【附食譜】 (08:53)

上班族有時午後「飯氣攻心」，有時在潮濕環境下易感困倦乏力、提不起勁，或可試下列3個焗茶（薄荷菊花茶、山楂茶、蘇葉紅糖薑茶）提提神。

薄荷菊花茶

倘想提神醒腦一下，可試飲薄荷菊花茶。趁熱聞香氣，亦有通竅作用。
【材料】菊花10克、薄荷葉10克（新鮮或乾貨均可）、熱水300毫升
【製法】以熱水焗菊花和薄荷葉15分鐘，溫服或攤涼後飲用均可。

山楂茶

如果只是「飯氣攻心」，想消滯解膩、醒醒腦的話，可試山楂茶。山楂茶適合午飯後疲倦、體胖、痰多人士飲用。注意：胃病患者不宜飲用。
【材料】山楂10克、荷葉10克、熱水300毫升
【製法】剪碎荷葉，以熱水焗山楂和荷葉15分鐘，熱飲或攤涼後飲用均可。

蘇葉紅糖薑茶

倘因辦公室冷氣太強而覺得眼瞓，因寒氣致陽氣不足，出現疲倦易睡情況，除了注意保暖，亦可飲用蘇葉紅糖薑茶，驅寒和胃。蘇葉紅糖薑茶適合寒底人士（怕冷、手腳冰冷、臉色蒼白）飲用。注意：體質屬熱人士（口乾、怕熱、容易喉嚨痛）不宜飲用。
【材料】蘇葉（又稱紫蘇葉）10克、生薑3片、熱水300毫升、紅糖3-5克（可不加糖或減糖）［可以黑糖薑母（半磚-1磚）代替生薑和紅糖］
【製法】以熱水焗蘇葉、生薑、紅糖15分鐘，溫服或攤涼後飲用均可。

註：各人體質不同，以上茶飲食譜僅供參考，如有疑問應先諮詢註冊中醫。

資料來源：明報

其他提神方法

祛濕方法一文睇︰茶飲湯水、按穴、生活習慣【附簡單徵狀辨濕重】

按3穴位祛濕提神

按3穴位紓春困：太陽穴、後溪穴、興奮穴

三招紓春困

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom

相關字詞﹕中醫教路 茶飲食譜 提神 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞