《鐵達尼號》Rose求生「木門」562萬成交　拍賣行：道具掀影迷多年爭議 (16:09)

《鐵達尼號》片中，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）飾演男主角Jack堅稱木板只夠琦溫絲莉（Kate Winslet）飾演的Rose充當浮木，Jack犧牲自己最後沉落大海。

面對影迷熱議Jack可能可生還，導演占士金馬倫（James Cameron）曾回應，稱按照劇本Jack必須死。占士金馬倫又曾於2012年表示，每天收到數十封電郵說Rose很自私，Jack是個傻瓜。

海瑞得拍賣行在上周三（20日）至本周日（24日），拍賣Planet Hollywood多件珍寶，包括《鐵達尼號》、《奪寶奇兵》等電影的道具和服裝，總成交價達1560萬美元（約1.22億港元）。（海瑞得拍賣行/BBC）

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