Sora首批用家生成飛天豬、氣球人影像：將天馬行空活現眼前【附影片連結】 (14:34)

多媒體製作公司shy kids生成短片Air Head，講述無頭氣球男子在城市生活時的不便，例如大風時追逐着險被吹走氣球頭、為未婚妻買仙人掌時面對的危機，但這亦令他明白人是如此脆弱，所以主角選擇輕鬆面對人生。團隊表示透過Sora，現在有能力去發展曾認為是不可能的故事。【影片】

數碼XR/AR藝術家Don Allen Stevenson III以Sora生成多種虛構生物的影像，如長翅膀的豬、紅鸛和長頸鹿的混種。【影片】

導演Paul Trillo生成的影片以第一身視角穿越多個海底、城鎮、圖書館等多個場景，作為電影製作人，他稱Sora令他首次體驗不受束縛的感覺，不受時間金錢等限制，可放膽構思和試驗。【影片】

創意公司Native Foreign的創意總監Nik Kleverov表示，能在低成本下將任何想法呈現變成現實。【影片】

創意總監Josephine Miller表示Sora帶來可能性，令她多年來的想法可實現。【影片】

藝術家、音樂人August Kamp稱Sora使她擺脫限制，是作為藝術家的轉捩點。【影片】

雕塑家、藝術家和OpenAI進駐藝術家Alex Reben表示，使用Sora的體驗是其發展3D雕塑的起點。【影片】

（OpenAI）

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