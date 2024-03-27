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Sora首批用家生成飛天豬、氣球人影像：將天馬行空活現眼前【附影片連結】 (14:34)

ChatGPT母企OpenAI日前發布文字生成影片模型Sora首批用家生成的7條影片，包括小豬也能展翅飛翔、貓咪長出鰻魚尾暢遊水底、無頭氣球人生活片段等超現實又迫真的影像。來自不同創意產業的用家稱，Sora令天馬行空的想法有機會活現眼前、讓他們創造出完全超乎現實的事物，令人興奮。本文整理Sora生成影片截圖和藝術家對Sora的評價：

多媒體製作公司shy kids生成短片Air Head，講述無頭氣球男子在城市生活時的不便，例如大風時追逐着險被吹走氣球頭、為未婚妻買仙人掌時面對的危機，但這亦令他明白人是如此脆弱，所以主角選擇輕鬆面對人生。團隊表示透過Sora，現在有能力去發展曾認為是不可能的故事。影片

數碼XR/AR藝術家Don Allen Stevenson III以Sora生成多種虛構生物的影像，如長翅膀的豬、紅鸛和長頸鹿的混種。影片

導演Paul Trillo生成的影片以第一身視角穿越多個海底、城鎮、圖書館等多個場景，作為電影製作人，他稱Sora令他首次體驗不受束縛的感覺，不受時間金錢等限制，可放膽構思和試驗。影片

創意公司Native Foreign的創意總監Nik Kleverov表示，能在低成本下將任何想法呈現變成現實。影片

創意總監Josephine Miller表示Sora帶來可能性，令她多年來的想法可實現。影片

藝術家、音樂人August Kamp稱Sora使她擺脫限制，是作為藝術家的轉捩點。影片

雕塑家、藝術家和OpenAI進駐藝術家Alex Reben表示，使用Sora的體驗是其發展3D雕塑的起點。影片

（OpenAI）

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