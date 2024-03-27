外遊舟車勞頓不適　中醫教按穴紓緩暈車頭痛咳嗽 (09:43)

復活節長假期將至，市民外遊除了可準備平安藥（常備藥）隨身，舟車勞頓感到不適可按穴位紓緩。註冊中醫師胡玘君建議可輕按幾個穴位，有助紓緩頭痛、喉嚨痛、流鼻水、暈車暈船、水肚不服等不適情況。
．暈船浪/暈車浪——內關穴
位置：於前臂掌側，腕橫紋上2寸（約3橫指寬），兩筋之間的凹陷處，屬心包經絡穴
功效：寧心安神、和胃寬胸、降逆止嘔
．傷風、流鼻水——迎香穴
位置：面部，鼻翼外緣中點旁、鼻唇溝中凹陷處
功效：通鼻竅，散風邪，清氣火
．頭痛——風池穴
位置：耳背枕骨旁的凹位，後髮際頸椎旁兩條大筋外緣凹陷處
功效：祛風解表，清頭目，利五官七竅
．喉嚨痛——尺澤穴
位置：肘橫紋中，肱二頭肌腱橈側凹陷處
功效：清宣肺氣，瀉火降逆
．咳嗽——太淵穴
位置：於手腕內側橫紋上，靠近拇指一側，橈動脈搏動的凹陷處
功效：宣肺平喘，清咽消腫，復脈
．水肚不服/腹瀉——中脘穴
位置：腹部正中，肚臍上4寸（三橫指即食指、中指、無名指為2寸）
功效：和胃寬中，消食
註：長者、孕婦、小童及長期病患者，按壓前，宜諮詢註冊中醫師的意見。
外遊實用資訊：
外遊防流感、登革熱、牀蝨貼士一文睇【附日本求醫中文搜尋器連結】
熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX