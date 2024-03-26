八達通全國通卡開售　一文睇購卡途徑、增值方法、注意事項 (18:02)

「八達通-全國通卡」今天（26日）起開售，一張卡可在香港進行支付、在內地乘車。用戶可在內地逾336個城市拍卡乘坐交通工具（不包括零售支付），車資將以港元結算，按該卡的人民幣兌換港幣匯率從港元儲值額中扣款，故此毋須用人民幣增值。每次增值時，系統會按當日最新匯率自動更新卡內的匯率紀錄，客戶亦可透過八達通App更新匯率。本文整合資訊供讀者參考。【詳情可瀏覽八達通網站】【八達通全國通卡Q&A】
購卡地點：
．全線Circle K便利店
．7個港鐵站共10個港鐵客務中心，包括：紅磡、落馬洲、上水、粉嶺、荃灣、九龍塘（3個客務中心有售）和金鐘（2個客務中心有售）
售價：88港元
使用範圍：
．可在港購物、支付餐飲及乘車
．可在內地超過336個城市乘搭巴士、地鐵和城市渡輪等
新購買的「八達通-全國通卡」不包含任何按金和儲值額，使用前需要先增值（僅支持港元增值），增值方法如下：
．於本港現有八達通增值點以現金增值
．於本港使用自動增值
．在本港和內地皆可透過八達通App增值
．在內地透過深圳深銀聯易辦事自助終端增值
儲值限額及餘額顯示：
．最高儲值限額為3000港元（可透過八達通App查閱卡內餘額）
．若卡內儲值超過或等同人民幣1000元，部分內地城市讀卡器或未能顯示實際餘額