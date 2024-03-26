明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

八達通全國通卡開售　一文睇購卡途徑、增值方法、注意事項 (18:02)

「八達通-全國通卡」今天（26日）起開售，一張卡可在香港進行支付、在內地乘車。用戶可在內地逾336個城市拍卡乘坐交通工具（不包括零售支付），車資將以港元結算，按該卡的人民幣兌換港幣匯率從港元儲值額中扣款，故此毋須用人民幣增值。每次增值時，系統會按當日最新匯率自動更新卡內的匯率紀錄，客戶亦可透過八達通App更新匯率。本文整合資訊供讀者參考。【詳情可瀏覽八達通網站】【八達通全國通卡Q&A

購卡地點：

．全線Circle K便利店

．7個港鐵站共10個港鐵客務中心，包括：紅磡、落馬洲、上水、粉嶺、荃灣、九龍塘（3個客務中心有售）和金鐘（2個客務中心有售）

售價：88港元

使用範圍：

．可在港購物、支付餐飲及乘車

．可在內地超過336個城市乘搭巴士、地鐵和城市渡輪等

新購買的「八達通-全國通卡」不包含任何按金和儲值額，使用前需要先增值（僅支持港元增值），增值方法如下：

．於本港現有八達通增值點以現金增值

．於本港使用自動增值

．在本港和內地皆可透過八達通App增值

．在內地透過深圳深銀聯易辦事自助終端增值

儲值限額及餘額顯示：

．最高儲值限額為3000港元（可透過八達通App查閱卡內餘額）

．若卡內儲值超過或等同人民幣1000元，部分內地城市讀卡器或未能顯示實際餘額

相關字詞﹕八達通全國通 八達通 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞