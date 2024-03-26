八達通全國通卡開售　一文睇購卡途徑、增值方法、注意事項 (18:02)

購卡地點：

．全線Circle K便利店

．7個港鐵站共10個港鐵客務中心，包括：紅磡、落馬洲、上水、粉嶺、荃灣、九龍塘（3個客務中心有售）和金鐘（2個客務中心有售）

售價：88港元

使用範圍：

．可在港購物、支付餐飲及乘車

．可在內地超過336個城市乘搭巴士、地鐵和城市渡輪等

新購買的「八達通-全國通卡」不包含任何按金和儲值額，使用前需要先增值（僅支持港元增值），增值方法如下：

．於本港現有八達通增值點以現金增值

．於本港使用自動增值

．在本港和內地皆可透過八達通App增值

．在內地透過深圳深銀聯易辦事自助終端增值

儲值限額及餘額顯示：

．最高儲值限額為3000港元（可透過八達通App查閱卡內餘額）

．若卡內儲值超過或等同人民幣1000元，部分內地城市讀卡器或未能顯示實際餘額