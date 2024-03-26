小林製藥紅麴保健品疑致腎病　日本掀回收潮涉食品醬料清酒 (13:45)

日本小林製藥公司旗下3款含有紅麴成分保健品疑有安全問題，多人服用後出現腎臟疾病，部分人要入院。事件愈鬧愈大，日本民眾對市面其他含紅麴產品表示擔憂，不少生產商紛紛自發回收相關產品，掀起回收潮。香港小林製藥在網站表示本港沒有進口相關產品，惟市面或存在「水貨」，建議正服用「紅麴膽固醇顆粒」的用家停止服用。
共同社報道，小林製藥的紅麴曾供應給52間企業，用作食品和調味料原料，當中一部分企業為批發商，故實際影響可能更大，惟小林製藥未有公開供貨名單。
京都清酒「寶酒造」周日（24日）已自行回收近10萬瓶、含小林製藥紅麴的氣泡清酒「松竹梅白壁藏『澪』PREMIUM〈ROSE〉」。另外，陸續有更多日本酒、食品及保健品銷售商自發回收含紅麴成分的產品，包括清酒、味噌、麵包、草莓蛋糕及零食等。
有日本網民稱，日清「咚兵衛」紅色包裝的天婦羅蕎麥麵成分有「紅麴色素」，日媒J-CAST NEWS引述製造商日清表示，「我們沒有使用小林製藥的任何紅麴原料」。
紅麴是將米經由紅麴菌繁殖、發酵而成，顏色呈現微紅色，有助降低膽固醇。（中央社/J-CAST NEWS/日本放送協會）
相關報道：
小林製藥：服紅麴保健品3年用家死亡 正調查死因 NHK：多50人入院