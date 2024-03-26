明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

小林製藥紅麴保健品疑致腎病　日本掀回收潮涉食品醬料清酒 (13:45)

日本小林製藥公司旗下3款含有紅麴成分保健品疑有安全問題，多人服用後出現腎臟疾病，部分人要入院。事件愈鬧愈大，日本民眾對市面其他含紅麴產品表示擔憂，不少生產商紛紛自發回收相關產品，掀起回收潮。香港小林製藥在網站表示本港沒有進口相關產品，惟市面或存在「水貨」，建議正服用「紅麴膽固醇顆粒」的用家停止服用。

共同社報道，小林製藥的紅麴曾供應給52間企業，用作食品和調味料原料，當中一部分企業為批發商，故實際影響可能更大，惟小林製藥未有公開供貨名單。

京都清酒「寶酒造」周日（24日）已自行回收近10萬瓶、含小林製藥紅麴的氣泡清酒「松竹梅白壁藏『澪』PREMIUM〈ROSE〉」。另外，陸續有更多日本酒、食品及保健品銷售商自發回收含紅麴成分的產品，包括清酒、味噌、麵包、草莓蛋糕及零食等。

有日本網民稱，日清「咚兵衛」紅色包裝的天婦羅蕎麥麵成分有「紅麴色素」，日媒J-CAST NEWS引述製造商日清表示，「我們沒有使用小林製藥的任何紅麴原料」。

紅麴是將米經由紅麴菌繁殖、發酵而成，顏色呈現微紅色，有助降低膽固醇。（中央社/J-CAST NEWS/日本放送協會）

相關報道：

小林製藥：服紅麴保健品3年用家死亡　正調查死因　NHK：多50人入院

「寶酒造」清酒含問題紅麴 宣布回收

相關字詞﹕小林製藥 紅麴 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞