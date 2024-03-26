小林製藥紅麴保健品疑致腎病　日本掀回收潮涉食品醬料清酒 (13:45)

共同社報道，小林製藥的紅麴曾供應給52間企業，用作食品和調味料原料，當中一部分企業為批發商，故實際影響可能更大，惟小林製藥未有公開供貨名單。

京都清酒「寶酒造」周日（24日）已自行回收近10萬瓶、含小林製藥紅麴的氣泡清酒「松竹梅白壁藏『澪』PREMIUM〈ROSE〉」。另外，陸續有更多日本酒、食品及保健品銷售商自發回收含紅麴成分的產品，包括清酒、味噌、麵包、草莓蛋糕及零食等。

有日本網民稱，日清「咚兵衛」紅色包裝的天婦羅蕎麥麵成分有「紅麴色素」，日媒J-CAST NEWS引述製造商日清表示，「我們沒有使用小林製藥的任何紅麴原料」。

紅麴是將米經由紅麴菌繁殖、發酵而成，顏色呈現微紅色，有助降低膽固醇。（中央社/J-CAST NEWS/日本放送協會）

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