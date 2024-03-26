外遊平安藥一覽：西醫5大藥類、中醫藿香正氣散 (12:50)

西醫平安藥準備須知

．可選擇坊間購買，亦可諮詢家庭醫生意見並由醫生開藥

．出發前了解旅遊目的地藥物入境管制

．兒童藥物服用劑量與成人不同，不同年紀、體重的服用劑量亦有異，建議諮詢家庭醫生或藥劑師意見

．部分長者若患糖尿病、高血壓等長期病，除了要帶長期服用的藥物，亦要注意會否與平安藥「藥性相撞」、不宜同時服用，宜先諮詢醫生意見

西醫建議5大類外遊平安藥

1.止痛退燒藥：發燒時服用撲熱息痛可紓緩，但肝功能弱者要注意分量。消炎止痛藥則可紓緩扭傷、肌肉痛或女士經痛等情況，有胃病的人要注意消炎止痛藥或會加劇胃痛、致胃出血，不宜服用

2.腸胃藥：旅行時會多吃美食，若有消化不良、腸胃不適時，制酸劑可紓緩胃酸倒流，止瀉藥可應對肚瀉，若遇便秘則可服溫和的瀉藥

3.傷風感冒藥：患感冒出現咳嗽、流鼻水時，服止咳化痰藥等傷風感冒藥可紓緩

4.抗敏感藥：抗組織胺可紓緩流鼻水等鼻敏感徵狀，如吃蝦等海鮮後皮膚痕癢、現紅疹，服用抗組織胺亦可紓緩，但杜永禧提醒，當敏感徵狀嚴重或現呼吸困難，應立即往當地醫院求醫

5.暈車暈船藥：旅行少不免會舟車勞頓，止暈丸可紓緩不適

中醫建議平安藥：藿香正氣散

．感冒藥方：據參考太平惠民和劑局方，藿香正氣散可解表化濕、理氣和中；主治外感風寒，內傷飲食濕滯；發熱惡寒、頭痛、胸膈滿悶，脘腹疼痛、惡心嘔吐、腸鳴腹瀉

．成分：藿香12克、紫蘇5克、白芷5克、大腹皮5克、茯苓5克、白朮9克、半夏9克、陳皮9克、厚朴9克、桔梗9克、甘草5克、生薑10克、大棗4枚

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