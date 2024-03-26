外遊平安藥一覽：西醫5大藥類、中醫藿香正氣散 (12:50)

復活節長假期臨近，市民外遊或會準備平安藥（常備藥）作不時之需，明報電子平台組訪問香港中文大學耳鼻咽喉頭頸外科學系名譽臨床助理教授杜永禧及註冊中醫師胡玘君，有關中西醫平安藥的資訊供讀者參考。
西醫平安藥準備須知
．可選擇坊間購買，亦可諮詢家庭醫生意見並由醫生開藥
．出發前了解旅遊目的地藥物入境管制
．兒童藥物服用劑量與成人不同，不同年紀、體重的服用劑量亦有異，建議諮詢家庭醫生或藥劑師意見
．部分長者若患糖尿病、高血壓等長期病，除了要帶長期服用的藥物，亦要注意會否與平安藥「藥性相撞」、不宜同時服用，宜先諮詢醫生意見
西醫建議5大類外遊平安藥
1.止痛退燒藥：發燒時服用撲熱息痛可紓緩，但肝功能弱者要注意分量。消炎止痛藥則可紓緩扭傷、肌肉痛或女士經痛等情況，有胃病的人要注意消炎止痛藥或會加劇胃痛、致胃出血，不宜服用
2.腸胃藥：旅行時會多吃美食，若有消化不良、腸胃不適時，制酸劑可紓緩胃酸倒流，止瀉藥可應對肚瀉，若遇便秘則可服溫和的瀉藥
3.傷風感冒藥：患感冒出現咳嗽、流鼻水時，服止咳化痰藥等傷風感冒藥可紓緩
4.抗敏感藥：抗組織胺可紓緩流鼻水等鼻敏感徵狀，如吃蝦等海鮮後皮膚痕癢、現紅疹，服用抗組織胺亦可紓緩，但杜永禧提醒，當敏感徵狀嚴重或現呼吸困難，應立即往當地醫院求醫
5.暈車暈船藥：旅行少不免會舟車勞頓，止暈丸可紓緩不適
中醫建議平安藥：藿香正氣散
．感冒藥方：據參考太平惠民和劑局方，藿香正氣散可解表化濕、理氣和中；主治外感風寒，內傷飲食濕滯；發熱惡寒、頭痛、胸膈滿悶，脘腹疼痛、惡心嘔吐、腸鳴腹瀉
．成分：藿香12克、紫蘇5克、白芷5克、大腹皮5克、茯苓5克、白朮9克、半夏9克、陳皮9克、厚朴9克、桔梗9克、甘草5克、生薑10克、大棗4枚
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