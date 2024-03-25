白髮｜「少年白」或因壓力大　中醫建議早睡多運動、梳頭按摩 (09:36)

考試白髮增 試後白髮減

李廣冀指出，很多人生白髮主要源於壓力。李曾接觸一名中學生，他自中三、中四已因考試壓力令白髮增加，考試後數月白髮量就減少。倘若年輕人長期睡眠不足、容易焦慮、感到低落，導致精神壓力大或出現情緒問題，就有可能影響體內黑色素，導致頭髮失去黑澤、顏色；相反，當年輕人壓力減少，黑髮就會重新長出來。

多做帶氧運動 疏肝解鬱

李廣冀續稱，多運動及培養早睡習慣，對年輕人減少白髮較有效。青少年盡量避免長時間坐着，可多做帶氧運動（如游泳及跑步），令身體產生更多多巴胺及安多酚等良好荷爾蒙，有助疏肝解鬱，改善心情並減少壓力。另外，晚睡會導致內分泌失調，脫髮或白髮增加，因此建議青少年盡量晚上11時入睡，把握晚上11時至翌日凌晨3時的養肝血黃金時機，預防生白髮。

壓力大會導致頭皮緊張，影響毛囊血液循環，亦會加速白髮生長。李廣冀建議，年輕人可透過梳頭、按摩，或由註冊中醫敲梅花針，刺激穴位令毛囊吸收充分營養。

可多食豆類

攝取新鮮蔬果不足亦會令年輕人早生白髮，李廣冀說，可多食豆類，補充大豆異黃酮、卵磷脂等營養成分，或選擇合適的合成維他命，例如維他命B雜等，補充鋅及其他生物素。

李廣冀提醒，年輕人倘若突然長出很多白髮，或白髮生長速度突然加快，宜求醫檢查是否與貧血、甲狀腺問題或其他疾病有關。

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