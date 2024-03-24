冷帽清洗有法　棉質混紡、羊毛、人造纖維帽清潔方法各不同 (10:53)

天氣轉和暖，冷帽或需「入櫳」。收起前，冷帽該怎樣清洗及保養？香港理工大學時裝及紡織學院副院長及教授葉曉雲接受明報電子平台組訪問稱，冷帽可分為棉質混紡、羊毛、以及人造纖維毛線3類，建議按個人需要決定清洗頻密度，最好手洗清潔。如用洗衣機，須先裝入洗衣袋，以及調較至冷水、輕柔模式（delicate mode），純羊毛帽則不可放入洗衣機，以免洗衣機攪動過程傷害帽形。本文整合不同質料清潔方式及注意事項，供讀者參考。
不同質料冷帽清潔方法
棉質混紡：水洗
1. 以經稀釋的洗衣液及水浸泡帽子約30分鐘至1小時。
2. 用小刷子工具如牙刷，沾經稀釋的洗衣液，刷拭污漬範圍。如污漬頑固，可以多沾洗衣液重複刷洗。
3. 建議利用「洗化妝品刷具專用的清潔液」刷拭沾到化妝品的帽子部分。
羊毛：只可乾洗
1. 利用毛巾或刷子沾經稀釋的洗衣液或冷洗精，擦拭髒污部分。
2. 放於陰涼處自然風乾。
或
1. 送至乾洗店，交專人處理。
人造纖維毛線：冷水清洗
1. 用經稀釋的洗衣液和冷水浸泡帽子約30分鐘至1小時。
2. 雙手輕輕搓揉、擠壓，洗去污漬。
3. 用清水清洗，直到沒有洗衣液泡沫殘留。
棉質混紡及人造纖維帽 風乾方法
1. 先以毛巾壓乾水分，不能擰乾，因會導致帽子變形。
2. 放在陰涼處風乾，避免陽光直射加快面料褪色；避免以衣夾吊掛。
3. 如是棒球帽、漁夫帽、貝雷帽帽形，風乾時可在帽中間塞入毛巾，撐開帽子內部、維持帽形，並吸收多餘水分。
日常保養方面，葉曉雲建議噴灑除菌噴霧，或可用衣服刷、手輕輕拍走灰塵。如要收納入衣櫃，她建議堆疊相同款式帽子，於帽子內側塞布或紙團，並用硬挺的收納盒或箱裝起帽子，防止變形；亦可購買專用收納架及收納袋吊掛。她提醒不可重壓帽子，並要收納於通風陰涼處，避免濕氣導致變形及發霉。