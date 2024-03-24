冷帽清洗有法　棉質混紡、羊毛、人造纖維帽清潔方法各不同 (10:53)

不同質料冷帽清潔方法

棉質混紡：水洗

1. 以經稀釋的洗衣液及水浸泡帽子約30分鐘至1小時。

2. 用小刷子工具如牙刷，沾經稀釋的洗衣液，刷拭污漬範圍。如污漬頑固，可以多沾洗衣液重複刷洗。

3. 建議利用「洗化妝品刷具專用的清潔液」刷拭沾到化妝品的帽子部分。

羊毛：只可乾洗

1. 利用毛巾或刷子沾經稀釋的洗衣液或冷洗精，擦拭髒污部分。

2. 放於陰涼處自然風乾。

或

1. 送至乾洗店，交專人處理。

人造纖維毛線：冷水清洗

1. 用經稀釋的洗衣液和冷水浸泡帽子約30分鐘至1小時。

2. 雙手輕輕搓揉、擠壓，洗去污漬。

3. 用清水清洗，直到沒有洗衣液泡沫殘留。

棉質混紡及人造纖維帽 風乾方法

1. 先以毛巾壓乾水分，不能擰乾，因會導致帽子變形。

2. 放在陰涼處風乾，避免陽光直射加快面料褪色；避免以衣夾吊掛。

3. 如是棒球帽、漁夫帽、貝雷帽帽形，風乾時可在帽中間塞入毛巾，撐開帽子內部、維持帽形，並吸收多餘水分。

日常保養方面，葉曉雲建議噴灑除菌噴霧，或可用衣服刷、手輕輕拍走灰塵。如要收納入衣櫃，她建議堆疊相同款式帽子，於帽子內側塞布或紙團，並用硬挺的收納盒或箱裝起帽子，防止變形；亦可購買專用收納架及收納袋吊掛。她提醒不可重壓帽子，並要收納於通風陰涼處，避免濕氣導致變形及發霉。

帽子清洗 實用資訊：

帽子清洗6步驟防變形脫色

冬季衣物整理 實用資訊：

羽絨淋過雨怎辦？潑走水珠再風乾 細雨毋須即洗

羽絨可自行手洗或機洗