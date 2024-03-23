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俄音樂會遇恐襲　保安躲廣告板後保命　目擊者：觀眾踩人頭逃生 (14:35)

俄羅斯莫斯科音樂廳Crocus City Hall周五（22日）遭受恐襲，造成逾200死傷，是2004年別斯蘭人質事件以來俄羅斯最嚴重的襲擊。綜合俄媒及外媒報道，當局最先於周五晚上8時接報音樂廳發生襲擊，有看守大門入口的保安憶述，事發時槍手衝進大廳，並向一樓亂槍掃射，其餘3名保安隨即躲在廣告板後保命，曾一度與槍手距離僅10米。

事發當晚，該個可容納6000人的音樂廳正準備舉行搖滾樂隊Picnic的演唱會。有目擊者表示，音樂會開始前槍手突然闖入，向前排觀眾開槍。現場影片顯示，廳內槍聲和尖叫聲不斷，人們嘗試躲在座椅後或逃跑，但槍手封鎖多條走廊。

一名音樂製作人表示，事發時他正準備入座，突然聽到自動步槍槍聲及尖叫聲，現場民眾爭相逃跑，有人踩着其他人的頭部爬至出口。一名目擊女孩稱，當時她跑進廁所，並發生人踩人，現場煙霧彌漫，幾乎看不清環境。

另有目擊者指出，槍手曾投擲疑似汽油彈，傳出爆炸聲及引起火災。有女傷者稱，自己躺在地上詐死避過一劫，但「身旁的女孩似乎死了」。

BBC報道，建築物頂部的玻璃被炸毁，濃煙及大火攻上半空。有民眾逃至停車場或天台避難；俄當局表示，約百民眾從地庫逃走。（RT／BBC／法新社）

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