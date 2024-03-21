明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

美癱瘓男腦植入Neuralink晶片　「意念」控制電腦下棋 (12:33)

Tesla創辦人馬斯克旗下腦部晶片開發企業Neuralink，周三（20日）在社交平台X進行直播，顯示一名癱瘓男子在植入該公司晶片後，能夠下國際象棋。

亞利桑那州29歲男子阿博（Noland Arbaugh）8年前因潛水發生意外，導致肩膀以下身體癱瘓。直播中，阿博稱自己透過「意念」控制電腦鼠標，在電腦上玩國際象棋。他又稱自己一向愛玩國際象棋，但過去數年玩不到，有了這技術終於能做到。

他形容，自己在腦中想像鼠標移向某方向，然後鼠標按其所想方式移動，「就像用（星球大戰）『原力』令它動起來」，感覺很「瘋狂」。他亦說，植入晶片後讓他也能玩電腦遊戲。

阿博今年1月接受了Neuralink晶片植入，是首名植入該公司晶片的人。馬斯克當時曾透露，該款晶片名為「Telepathy」（即心靈感應），稱阿博現時可以僅憑腦部「意念」控制電腦。

阿博稱，植入手術「十分容易」，手術後翌日他已出院；但同時稱這技術並非完美，「我們也遇上很多問題，我不想人們以為問題這樣就解決了，仍有很多工作要做，不過已經改變我的生活」。美國全國廣播公司（NBC）報道，阿博所指的植入手術，需要先移走病人部分頭骨，再在腦組織植入電極。（路透社/Neuralink X/NBC）

相關字詞﹕馬斯克 癱瘓 Neuralink晶片 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞