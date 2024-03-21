美癱瘓男腦植入Neuralink晶片　「意念」控制電腦下棋 (12:33)

亞利桑那州29歲男子阿博（Noland Arbaugh）8年前因潛水發生意外，導致肩膀以下身體癱瘓。直播中，阿博稱自己透過「意念」控制電腦鼠標，在電腦上玩國際象棋。他又稱自己一向愛玩國際象棋，但過去數年玩不到，有了這技術終於能做到。

他形容，自己在腦中想像鼠標移向某方向，然後鼠標按其所想方式移動，「就像用（星球大戰）『原力』令它動起來」，感覺很「瘋狂」。他亦說，植入晶片後讓他也能玩電腦遊戲。

阿博今年1月接受了Neuralink晶片植入，是首名植入該公司晶片的人。馬斯克當時曾透露，該款晶片名為「Telepathy」（即心靈感應），稱阿博現時可以僅憑腦部「意念」控制電腦。

阿博稱，植入手術「十分容易」，手術後翌日他已出院；但同時稱這技術並非完美，「我們也遇上很多問題，我不想人們以為問題這樣就解決了，仍有很多工作要做，不過已經改變我的生活」。美國全國廣播公司（NBC）報道，阿博所指的植入手術，需要先移走病人部分頭骨，再在腦組織植入電極。（路透社/Neuralink X/NBC）