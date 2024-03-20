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台男日飲一公升咖啡　患十二指腸潰瘍胃發炎　話你知成人咖啡因攝取建議 (11:26)

不少打工仔會一日一咖啡，甚至「咖啡當水飲」，但台中一名40多歲打工仔，每天最多飲一公升咖啡，日前突然覺得胸悶及心臟刺痛，結果發現患有嚴重十二指腸潰瘍及胃發炎，經逾兩個月治療後病情方得以改善。

台灣李綜合醫院台中榮總肝膽胃腸科主治醫師彭彥鈞估計，患者可能因為工作壓力過大，情緒緊繃導致胃酸分泌，進食過快加上過量飲咖啡，形成壓力性潰瘍與胃食道逆流。

成人每日最多400毫克咖啡因

根據美國食品藥物管理局建議，一名健康成人每日最多攝取400毫克咖啡因。至於孕婦及授乳婦女，應限制咖啡因的攝取量於每日不超過200至300毫克，兒童則每日不應攝取超過每公斤體重2.5至5毫克的咖啡因。

據本港食安中心在2013年進行的調查，在茶餐廳、快餐店及便利店飲到的一般咖啡，一杯可能已攝取200至300毫克或以上咖啡因。而以一杯12安士的分量計，泡沫咖啡平均含110毫克咖啡因，鮮奶咖啡平均含90毫克咖啡因。

留意奶茶亦含咖啡因。按食安中心數據，港式奶茶平均咖啡因含量為每杯170毫克，台式奶茶每杯平均含130毫克咖啡因。

咖啡飲過量或致手震心悸

食安中心提醒，過度飲用咖啡可構成健康風險，如手震、心悸、難以入睡、頭痛、暈眩及脫水，建議消費者如欲減少咖啡因攝取量，可考慮在購買或落單時，要求減少咖啡或茶的分量，例如點選泡沫咖啡或鮮奶咖啡時指定特濃咖啡的使用份數。消費者亦可考慮飲用脫咖啡因（decaffeinated）的咖啡或奶茶。（中央社／美國食品藥物管理局／食物安全中心）

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