春天開花、到花展花田賞花感眼痕鼻癢　或花粉症發作【醫生詳述預防與治療】 (13:31)

香港兩旁街道最近見到開滿花，可見春天到來。很多市民趁假期可能會到花展，甚至外遊到日本賞櫻花、到內地看油菜花田等。北京近日預告花粉指數高，日本3至5月亦是花粉飛散的季節，明報電子平台組訪問中文大學耳鼻咽喉頭頸外科學系名譽臨床助理教授麥志強，講解花粉症原因及預防方法。
認識花粉症（Hay fever）
．花粉症是過敏性鼻炎（Allergic rhinitis）的一種
．徵狀類似感冒，不過不是病毒引起，而是由花粉（過敏原）引起的過敏反應
．花粉症主要引致鼻、眼睛和喉嚨痕癢，維持較長時間，同時可誘發哮喘
什麼人較易有花粉症？
．人人皆有可能有花粉症。當人體接觸到花粉後，免疫系統可能會產生過敏反應
．本身有過敏病史，例如濕疹、哮喘、蕁麻疹的人有較大可能有花粉症
哪些地方較易引發花粉症？
．香港沒有大面積的花田，過敏反應較少由花粉引起；內地和日本等地較易會發生。花粉也可隨風散播。
花的種類有沒有影響？
．較多花粉的花種易誘發花粉症，例如向日葵。北京市花粉種類以榆科、柏科和楊柳科為主；日本則是杉木、檜木類的花粉較多。
怎樣治療花粉症？可否根治？
．可用口服抗組織胺類藥物治療，也可用類固醇噴鼻劑治鼻敏感。 如情況嚴重，例如出現口部嘴唇腫脹或呼吸困難，便要立刻求醫，因為若引起氣管或呼吸系統過敏，可致過敏性休克，嚴重會致命。
．暫時沒有藥物根治花粉症
怎樣紓緩花粉症病徵？或預防引致過敏反應？
．避開花粉量高的時間到該地區，以及用鹽水洗鼻
．用備有高度過濾功能的口罩和眼罩
．口罩應選過濾系數較高的，例如ASTM Level 2-3
本身曾試過有花粉症，可否行花展？家中擺放鮮花有什麼注意？
．如有過敏體質，行花展宜帶口罩眼罩
．可選較少花粉的品種擺放
．家中可用空氣清新機減低室內花粉量
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