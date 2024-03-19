春天開花、到花展花田賞花感眼痕鼻癢　或花粉症發作【醫生詳述預防與治療】 (13:31)

認識花粉症（Hay fever）

．花粉症是過敏性鼻炎（Allergic rhinitis）的一種

．徵狀類似感冒，不過不是病毒引起，而是由花粉（過敏原）引起的過敏反應

．花粉症主要引致鼻、眼睛和喉嚨痕癢，維持較長時間，同時可誘發哮喘

什麼人較易有花粉症？

．人人皆有可能有花粉症。當人體接觸到花粉後，免疫系統可能會產生過敏反應

．本身有過敏病史，例如濕疹、哮喘、蕁麻疹的人有較大可能有花粉症

哪些地方較易引發花粉症？

．香港沒有大面積的花田，過敏反應較少由花粉引起；內地和日本等地較易會發生。花粉也可隨風散播。

花的種類有沒有影響？

．較多花粉的花種易誘發花粉症，例如向日葵。北京市花粉種類以榆科、柏科和楊柳科為主；日本則是杉木、檜木類的花粉較多。

怎樣治療花粉症？可否根治？

．可用口服抗組織胺類藥物治療，也可用類固醇噴鼻劑治鼻敏感。 如情況嚴重，例如出現口部嘴唇腫脹或呼吸困難，便要立刻求醫，因為若引起氣管或呼吸系統過敏，可致過敏性休克，嚴重會致命。

．暫時沒有藥物根治花粉症

怎樣紓緩花粉症病徵？或預防引致過敏反應？

．避開花粉量高的時間到該地區，以及用鹽水洗鼻

．用備有高度過濾功能的口罩和眼罩

．口罩應選過濾系數較高的，例如ASTM Level 2-3

本身曾試過有花粉症，可否行花展？家中擺放鮮花有什麼注意？

．如有過敏體質，行花展宜帶口罩眼罩

．可選較少花粉的品種擺放

．家中可用空氣清新機減低室內花粉量

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