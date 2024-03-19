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自研系統提升保安能力　ZA Bank唯一銀行膺「好機構獎」 (13:00)

數碼或網上銀行（包括虛擬銀行）在香港已甚為普及，曾有調查指出香港網上銀行服務滲透率已超過八成。香港銀行公會去年的調查亦發現，虛擬銀行的認受性已逐漸提高，無論是個人抑或中小企都認同虛擬銀行的創新服務和便利性。然而，最近網上詐騙案層出不窮，消費者對網上資金安全產生疑慮，甚至因此對虛擬銀行的「虛擬」一詞存有戒心。有業內人士傳聞提出不再統稱業界為「虛擬銀行」，希望給予公眾更客觀的印象。事實上，本地銀行在風險管理和資訊科技保安防衛方面具備相當能力，有些銀行更能自家研發相關系統，保障用戶的資金安全。

作為一家科技驅動的數碼銀行，ZA Bank在風險管理和資訊科技保安防衛能力方面都力臻完善。開業近四年，該行一直引入並改良不同的金融科技，以配合自家需要。現時，該行的合規科技、風險管理和資訊科技保安相關系統，已經發展至第三代技術，近20個相關系統當中，有近一半屬自家研發，包括「即時詐騙偵測技術」（X Decision）和「反欺詐審批後台管理系統」。所有系統均24/7運作，全天候保障資金安全。

分析數據　拒可疑交易

根據ZA Bank內部數據，該行風險控制實時監測交易數量，是以每天10萬條計算，整體能力較剛開業時升近400%；反欺詐決策所需時間也大幅縮短至最快40毫秒，較開業時快近4倍；系統亦能每秒分析和處理約10筆款項。該行的網絡分析技術亦有卓越表現，單在2022年7月至2023年6月期間，便偵測到近港幣40億元的可疑金融活動。

此外，該行為ZA Card設計了名為ZA Verify的保安功能。透過分析用戶卡交易特徵和行為數據，該行自主研發了「卡交易風險控制評分模型」。系統可以對每項交易評分，能夠拒絕高風險交易，而中風險交易則會觸發ZA Verify。當用戶使用ZA Card交易時，如果系統識別到風險，用戶需要透過ZA Bank App確認或拒絕，令刷卡消費更安全。卡組織的報告顯示，ZA Card於2021年全年的欺詐金額，較全港同業平均水平低15倍。

備受肯定　獲好機構獎

ZA Bank的努力及成果得到第三方肯定。近日，香港警務處舉辦「好市民獎頒獎典禮2023」，向打擊犯罪、維護法紀的市民或企業頒發獎項，共有七間企業獲頒「好機構獎」，ZA Bank便佔一席位，成為本年度唯一獲頒「好機構獎」的銀行，亦是本港首間獲頒該獎項的數碼銀行，力證該行在保障用戶資金安全、預防洗錢和詐騙等風險方面取得的卓越成就。

ZA Bank行政總裁姚文松（Ronald）表示：「我們很高興榮獲『好機構獎』。我們一直致力於利用金融科技和自家研發的技術，保障用戶資金安全，同時預防洗錢和詐騙等風險。我們將繼續投入資源，加強對可疑金融活動的偵測和預防，致力為客戶提供創新服務，同時推動合規科技等相關領域的發展。」

與時並進　業界新體驗

科技迅速發展，在改變市民的生活的同時，亦為業界帶來無限機遇。ZA Bank提供多樣化的金融服務，搭建一站式銀行服務平台，包括高息存款、扣賬卡、投資服務、商業銀行服務、貸款及保險等，在保障消費者利益的同時，提供更加便利、快捷和安全的金融服務。作為新興企業，ZA Bank運用科技推動創新，將金融和科技融為一體，不斷改進技術和研發產品，增強消費者對數碼或網上銀行的信任和支持，促進業界蓬勃發展，為市民創造更可靠和安全的金融生態系統。

資料提供：ZA Bank

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