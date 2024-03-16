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金庸展｜金庸筆下人物雕塑雲集文化博物館　郭靖黃蓉等22雕塑造型一覽【附展覽詳情】 (17:15)

「俠之大者——金庸百年誕辰紀念·任哲雕塑展」今日（16日）起於香港文化博物館舉行，展期約半年，展出22尊由雕塑藝術家任哲創作、金庸筆下的人物雕塑，包括《神鵰俠侶》的楊過小龍女，《射鵰英雄傳》的郭靖黃蓉歐陽鋒王重陽洪七公一燈黃藥師，《笑傲江湖》的東方不敗任我行令狐冲任盈盈風清揚，《倚天屠龍記》的張無忌、四大法王——金毛獅王紫衫龍王白眉鷹王青翼蝠王，以及《天龍八部》的蕭峯虛竹段譽，重新呈現小說人物武功和經典場景。展覽亦展示任哲的雕塑手稿、提供沉浸式體驗，令公眾可重溫金庸小說情節，並將於4月起舉辦以「金庸和他的武俠世界」為主題的講座。

「俠之大者——金庸百年誕辰紀念·任哲雕塑展」

開放日期：3月16日至10月7日
開放時間：
上午10時至下午6時（周一、三至五）
上午10時至晚上7時（周末及公眾假期）
逢周二休館（公眾假期除外）
地點：沙田香港文化博物館 專題展覽館五、庭院及地下大堂
入場費用：免費
香港文化博物館展覽專頁：更多詳情

「俠之大者──金庸百年誕辰紀念活動」網站jinyong.hk

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