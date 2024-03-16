金庸展｜金庸筆下人物雕塑雲集文化博物館　郭靖黃蓉等22雕塑造型一覽【附展覽詳情】 (17:15)

「俠之大者——金庸百年誕辰紀念·任哲雕塑展」今日（16日）起於香港文化博物館舉行，展期約半年，展出22尊由雕塑藝術家任哲創作、金庸筆下的人物雕塑，包括《神鵰俠侶》的楊過與小龍女，《射鵰英雄傳》的郭靖與黃蓉、歐陽鋒、王重陽、洪七公、一燈、黃藥師，《笑傲江湖》的東方不敗、任我行、令狐冲、任盈盈、風清揚，《倚天屠龍記》的張無忌、四大法王——金毛獅王、紫衫龍王、白眉鷹王、青翼蝠王，以及《天龍八部》的蕭峯、虛竹和段譽，重新呈現小說人物武功和經典場景。展覽亦展示任哲的雕塑手稿、提供沉浸式體驗，令公眾可重溫金庸小說情節，並將於4月起舉辦以「金庸和他的武俠世界」為主題的講座。