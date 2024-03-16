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維園花展全民投選「18區至Like園圃」　中獎可贏來回機票、$500購物券【附網上投票連結】 (12:02)

香港花卉展覽2024即日起至3月24日在維園舉行，今年花展設有「18區至like園圃」網上投票選舉，持有效身分證香港市民可在網上投票，有機會贏取免費來回機票或價值$500百貨公司禮券。得票最多的園圃會成為「至like園圃」，而所有投票者均可參加抽獎，主辦單位會以電腦隨機抽出中獎者，得獎名單將於4月30日在花展專題網頁公布。

18區園圃「至like園圃」網上投票詳情

活動日期：2024年3月15日至24日
參加辦法：凡持有有效身分證的香港市民，均可參加，年齡及投票次數不限，惟每人只有一次中獎機會。（中英文姓名須與香港身分證上資料相同）。
抽獎安排及獎品：
第一輪抽獎：主辦單位會先從選中「至like園圃」的參加者中抽出4名得獎者，給予「至like園圃大獎」。獎品：國泰航空公司來回香港至任何航點的經濟艙機票1套，名額4名。
第二輪抽獎：除了第一輪中獎者外，所有投票者均會自動進入第二輪抽獎，主辦單位將從中抽出50名得獎者，給予「參與投票獎」。獎品：價值港幣500元的百貨公司禮券，名額50名。

「香港花卉展覽2024」日期及票價

日期：3月15日至3月24日
時間：早上9時至晚上9時
地點：維多利亞公園
入場費：成人14元；兒童、長者、學生、殘疾人士及其照顧者7元【詳情】
周一至周五入場優惠：60歲或以上長者免費參觀、殘疾人士及一名同行照顧者免費；30人或以上的團體可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場維園花展 相關資訊：

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