短片教學：iPhone內建捷徑App製GIF圖　自選相片變GIF分享好友 (11:50)

想自製GIF圖分享？iPhone內建捷徑App設多款自動化捷徑操作，包括「將相片轉換成GIF」，幾個動作輕鬆做到，更可分享給朋友。本文以1分鐘短片示範製作GIF圖、調整GIF圖速度，並附示意圖教大家將捷徑加至手機主畫面，方便使用。除了自製GIF圖，捷徑App內「捷徑庫」尚有其他個人化捷徑功能，如「將文字變成音訊」、「縮短URL（網址）」等等，iPhone用戶可按喜好自訂手機捷徑功能。
●「將相片轉換成GIF」教學
1. 打開捷徑App，在「捷徑庫」頁面搜尋「將相片轉換成GIF」，點選右上角「+」加入捷徑
2. 在「捷徑」頁面點選「將相片轉換成GIF」
3. 按次序選擇想製成GIF的相片
[小貼士]選擇相片時，宜選用尺寸比例相近的相片，如全部直相或全部橫相，以免製成的GIF圖尺寸差異太大，出來效果不美觀
4. 捷徑App製作GIF後即可預覽，可按左下角分享圖示，可點選「儲存影像」儲存，或以WhatsApp或Signal等通訊軟件分享。
[小貼士]如想更改GIF圖速度和影像尺寸，可在「捷徑」頁面點選捷徑右上角，展開「從相片製作GIF」欄目，增加相片顯示秒數可減慢GIF速度。
iPhone手機實用教學：
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