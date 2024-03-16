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短片教學：iPhone內建捷徑App製GIF圖　自選相片變GIF分享好友 (11:50)

iPhone捷徑App製GIF圖（拍攝及剪接：陳凱雯）

想自製GIF圖分享？iPhone內建捷徑App設多款自動化捷徑操作，包括「將相片轉換成GIF」，幾個動作輕鬆做到，更可分享給朋友。本文以1分鐘短片示範製作GIF圖、調整GIF圖速度，並附示意圖教大家將捷徑加至手機主畫面，方便使用。除了自製GIF圖，捷徑App內「捷徑庫」尚有其他個人化捷徑功能，如「將文字變成音訊」、「縮短URL（網址）」等等，iPhone用戶可按喜好自訂手機捷徑功能。

●「將相片轉換成GIF」教學

1. 打開捷徑App，在「捷徑庫」頁面搜尋「將相片轉換成GIF」，點選右上角「+」加入捷徑

2. 在「捷徑」頁面點選「將相片轉換成GIF」

3. 按次序選擇想製成GIF的相片

[小貼士]選擇相片時，宜選用尺寸比例相近的相片，如全部直相或全部橫相，以免製成的GIF圖尺寸差異太大，出來效果不美觀

4. 捷徑App製作GIF後即可預覽，可按左下角分享圖示，可點選「儲存影像」儲存，或以WhatsApp或Signal等通訊軟件分享。

[小貼士]如想更改GIF圖速度和影像尺寸，可在「捷徑」頁面點選捷徑右上角，展開「從相片製作GIF」欄目，增加相片顯示秒數可減慢GIF速度。

iPhone手機實用教學：

iOS 17｜相片一鍵製作貼圖 實測WhatsApp、Signal、Telegram用到

WhatsApp iOS版自製貼圖功能 裁相加字「退地」毋須經第三方App【附教學圖】

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