復活節遊日、台注意麻疹病例升　話你知預防麻疹資訊 (13:19)

復活節假期若出外旅遊，要留意到訪地區有沒有爆發傳染病。其中麻疹個案自今年全球均見上升，港人常到的日本、台灣亦有個案，衛生防護中心早前已提醒市民要提高警覺，又強調接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。本文整理各地麻疹資訊、病徵及預防方法，供讀者參考。
全球各地麻疹個案升
全球多個國家，包括歐洲、中亞及東南亞一些國家，於新冠大流行後，因疫苗覆蓋率有所下降而受麻疹再度爆發的影響。世衛表示，全球自去年起個案都有上升，當中168個國家呈報30萬宗個案，較2022年增幅79%。
日本疑現機上傳染病例
在日本，今年2月起東京、大阪等各地相繼出現麻疹確診病例，包括一名男子上月由阿聯酋經大阪關西機場回國，他3月1日確診，當局懷疑他令同機7人染疫。日本去年有28宗麻疹病例，與過去3年每年10宗以下相比有顯著增加。
台灣今年至今累計9宗麻疹病例，有民眾到醫院欲接種疫苗但用罄。台灣衛生局呼籲民眾毋須搶打疫苗。
市民欲查詢世界各地傳染病，可到【衛生署旅遊健康服務】網頁查詢。
麻疹資訊
傳播途徑
．空氣中的飛沫
．直接接觸病人的鼻喉分泌物
．病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病毒傳染他人
病徵
．發燒、咳嗽、流鼻水
．眼紅及口腔內出現白點
．3至7天後皮膚出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身
．維持4至7天，也可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮
．嚴重者呼吸系統、消化道及腦部會受影響，甚至死亡
預防方法
．接種疫苗是預防麻疹的最有效方法：接種後身體約需兩星期產生免疫力，不同年紀可能免疫力不同，可參考衛生防護中心網頁【麻疹免疫力】了解
．維持良好的個人及環境衛生
．保持室內空氣流通
．麻疹患者在出疹後4日內不應上學或上班，以免傳染未有免疫力的人
有關麻疹更多資訊，可到衛生防護中心【預防麻疹】網頁了解。
（世衛／衛生防護中心／聯合報／日本放送協會）