復活節遊日、台注意麻疹病例升　話你知預防麻疹資訊 (13:19)

全球各地麻疹個案升

全球多個國家，包括歐洲、中亞及東南亞一些國家，於新冠大流行後，因疫苗覆蓋率有所下降而受麻疹再度爆發的影響。世衛表示，全球自去年起個案都有上升，當中168個國家呈報30萬宗個案，較2022年增幅79%。

日本疑現機上傳染病例

在日本，今年2月起 東京、大阪等各地相繼出現麻疹確診病例， 包括一名男子上月由阿聯酋經大阪關西機場回國，他3月1日確診，當局懷疑他令同機7人染疫。日本去年有28宗麻疹病例，與過去3年每年10宗以下相比有顯著增加。

台灣今年至今累計9宗麻疹病例，有民眾到醫院欲接種疫苗但用罄。台灣衛生局呼籲民眾毋須搶打疫苗。

市民欲查詢世界各地傳染病，可到【衛生署旅遊健康服務】網頁查詢。

麻疹資訊

傳播途徑

．空氣中的飛沫

．直接接觸病人的鼻喉分泌物

．病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病毒傳染他人

病徵

．發燒、咳嗽、流鼻水

．眼紅及口腔內出現白點

．3至7天後皮膚出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身

．維持4至7天，也可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮

．嚴重者呼吸系統、消化道及腦部會受影響，甚至死亡

預防方法

．接種疫苗是預防麻疹的最有效方法：接種後身體約需兩星期產生免疫力，不同年紀可能免疫力不同，可參考衛生防護中心網頁【麻疹免疫力】了解

．維持良好的個人及環境衛生

．保持室內空氣流通

．麻疹患者在出疹後4日內不應上學或上班，以免傳染未有免疫力的人

有關麻疹更多資訊，可到衛生防護中心【預防麻疹】網頁了解。

（世衛／衛生防護中心／聯合報／日本放送協會）