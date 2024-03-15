維園花展｜香港花卉展開幕　一文看花展打卡位【附花展網上直播活動】 (09:11)

香港花卉展覽今（15日）起一連10日於維多利亞公園舉行，今年花展的幾個大型園林造景以童話故事為主題，包括《綠野仙蹤》的場景彩虹山，《西遊記》「唐三藏」置身花壇中央，還有逾千名學童協助鑲嵌的《糖果屋》巨型花壇，沿會場中軸線由興發街入口延伸至糖街入口，充滿童趣。場內另有多個特色花海花牆：香彩雀立體花牆、鬱金香花海、向日葵花海和玫瑰花園等，遊客可置身於花海打卡。此外，「花影之旅」燈光表演每晚7時30分、8時及8時30分舉行，每場約5分鐘，立體光雕將投影於香彩雀花牆和鬱金香花海，呈現夜間不同的景致。