外遊防流感、登革熱、牀蝨貼士一文睇【附日本求醫中文搜尋器連結】 (08:52)

不少人都會趁復活節長假期外遊，日本及台灣均是熱門地點。據報日本牀蝨問題似有惡化迹象，亦傳出爆發乙型流感，有港童遊日返港後則確診甲型流感。台灣新增登革熱病例，大家外遊時宜多加注意。本文根據衛生署旅遊健康服務及衛生防護中心的資料，綜合外遊防流感、登革熱或牀蝨的方法及注意事項，供讀者參考。