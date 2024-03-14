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外遊防流感、登革熱、牀蝨貼士一文睇【附日本求醫中文搜尋器連結】 (08:52)

不少人都會趁復活節長假期外遊，日本及台灣均是熱門地點。據報日本牀蝨問題似有惡化迹象，亦傳出爆發乙型流感，有港童遊日返港後則確診甲型流感。台灣新增登革熱病例，大家外遊時宜多加注意。本文根據衛生署旅遊健康服務及衛生防護中心的資料，綜合外遊防流感、登革熱或牀蝨的方法及注意事項，供讀者參考。

1. 預防流感詳情】：

接種季節性流感疫苗
戴口罩【戴口罩正確方法
勤洗手，經常保持雙手清潔【正確潔手方法

2. 預防登革熱詳情】：

穿寬鬆、淺色長袖上衣及長褲
於外露皮膚及衣服塗上含避蚊胺（DEET）成分的昆蟲驅避劑【防蚊慎選驅蚊劑 DEET使用注意

3. 防牀蝨叮咬／處理方法：一文看外遊前後預防牀蝨貼士

日本求醫有中文搜尋器

此外，旅客遊日時倘需求醫，可在日本國家旅遊局（JNTO）網站的「醫療機構搜尋器」（中文版），按地區、使用語言、診療科目等，尋找適合的醫療機構。【www.jnto.go.jp/emergency/chc/mi_guide.html

衛生署旅遊健康服務網址：www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/index.html

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實用資訊：

防曬驅蚊有順序 皮膚科醫生教路：先塗防曬隔15分鐘用驅蚊劑

搓手代洗手 隨時病從口入

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