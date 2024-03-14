3月藝術好去處：金庸雕塑展、維港發光蛋、西九巨型泡泡、梵高作品光影表演、Art Central (15:49)

●金庸百年誕辰紀念活動

香港文化博物館將會展出金庸小説角色雕塑，如楊過、小龍女和郭靖等。另外，中環愛丁堡廣場將展出《射雕英雄傳》蒙古包，市民可沉浸式體驗《射雕英雄傳》的經典場景。

「俠之大者——金庸百年誕辰紀念·江湖盛匯」

日期：3月15日至7月2日

「俠之大者——金庸百年誕辰紀念•任哲雕塑展」

日期：3月16日至10月7日

●西九家FUN藝術節＠西九文化區

日期：3月16日至4月7日

地點：西九文化區（戲曲中心、藝術公園、自由空間）

●藝術@維港2024——teamLab：光漣

日期：3月25日至6月2日

地點：添馬公園和中西區海濱長廊（中環段）

●ComplexCon Hong Kong

日期：3月22日至3月24日

地點：亞洲國際博覽館

●Art Central

日期：3月28日至3月31日

地點：中環海濱

●Art Basel

日期：3月28日至3月30日

時間：下午2時至晚上8時（3月30日：下午1時至晚上7時）

地點：香港會議展覽中心

●梵高．樂印｜藝術@維港2024

日期：3月28日至5月31日

地點：香港文化中心露天廣場尖沙嘴鐘樓

●illuminate! Run Beyond光影遊樂園@灣仔海濱

日期：3月29日至4月28日

地點：灣仔海濱活動空間

時間：下午3時至晚上10時30分

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX