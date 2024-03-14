3月藝術好去處：金庸雕塑展、維港發光蛋、西九巨型泡泡、梵高作品光影表演、Art Central (15:49)

踏入3月，本港將舉行一連串藝術活動，其中金庸百年誕辰紀念活動的雕塑展、「藝術@維港2024」等多項活動均免費開放公眾觀賞，訪客可打卡拍照，同時欣賞藝術裝置。本文整合3月藝術活動好去處資訊。
●金庸百年誕辰紀念活動
香港文化博物館將會展出金庸小説角色雕塑，如楊過、小龍女和郭靖等。另外，中環愛丁堡廣場將展出《射雕英雄傳》蒙古包，市民可沉浸式體驗《射雕英雄傳》的經典場景。
「俠之大者——金庸百年誕辰紀念·江湖盛匯」
日期：3月15日至7月2日
地點：中環愛丁堡廣場【詳情】
「俠之大者——金庸百年誕辰紀念•任哲雕塑展」
日期：3月16日至10月7日
地點：香港文化博物館【詳情】
●西九家FUN藝術節＠西九文化區
西九文化區多個戶外及室內場地將會展出藝術裝置、藝術工作坊及表演等，包括：巨型泡泡的戶外藝術裝置《抱泡瞬間》、鈎織工作坊及粵劇化妝體驗等，部分活動須透過網站購票。【詳情】
日期：3月16日至4月7日
地點：西九文化區（戲曲中心、藝術公園、自由空間）
●藝術@維港2024——teamLab：光漣
數百個色彩繽紛的蛋形發光互動裝置藝術，由添馬公園草地延伸至維多利亞港海面，展現五光十色的維港。【詳情】
日期：3月25日至6月2日
地點：添馬公園和中西區海濱長廊（中環段）
註：免費入場，部分活動須於網上預約參觀【Klook網上預約於3月18日中午12時起登記】
●ComplexCon Hong Kong
ComplexCon今年首次在美國以外的地區舉行，世界不同品牌及藝術家將舉行音樂表演及潮流市集，在時裝、球鞋、藝術、美食、音樂及創作等方面帶來嶄新的體驗。【門票及詳情】
日期：3月22日至3月24日
地點：亞洲國際博覽館
●Art Central
場內將展出一系列來自95間本港和世界各地的畫廊的當代藝術品，逾30個個展項目齊集在4個展區，包括：主展區、個人展覽、多元展覽和Neo展區。【門票及詳情】
日期：3月28日至3月31日
地點：中環海濱
●Art Basel
逾240間國際頂尖藝廊雲集在灣仔會展，展出跨越20世紀至21世紀的現代及當代藝術作品，涵蓋畫作、攝影作品和電影等。【門票及詳情】
日期：3月28日至3月30日
時間：下午2時至晚上8時（3月30日：下午1時至晚上7時）
地點：香港會議展覽中心
●梵高．樂印｜藝術@維港2024
維多利亞港海濱長廊及尖沙嘴鐘樓將舉行以梵高作品為主題的沉浸式光影表演，由西班牙藝術家Vritis創作以梵高作品為靈感的藝術裝置，配合播放本港音樂家的原創音樂《不見不散》。【詳情】
日期：3月28日至5月31日
地點：香港文化中心露天廣場尖沙嘴鐘樓
●illuminate! Run Beyond光影遊樂園@灣仔海濱
意大利藝術家創作的Run Beyond燈光裝置首次登陸香港，多個如同跳躍和跑步形狀的人形燈牌將於灣仔亮起。【詳情】
日期：3月29日至4月28日
地點：灣仔海濱活動空間
時間：下午3時至晚上10時30分
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