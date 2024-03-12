回收膠樽｜入樽機常爆滿？環保署網頁可查入樽機地點容量　黃色代表八成滿 (08:42)

環保署近年在全港設置入樽機，方便市民回收膠樽。如果不想去到現場才發現入樽機爆滿，可查閱環保署入樽機地點網頁（www.hkrvms3.com.hk/hk/），除了可查看全港入樽機位置，亦會顯示入樽機容量狀態，分為綠色（提供服務）、黃色（快將滿溢；≥80%滿）、紅色（已滿）及灰色（維護中），市民可善用此功能，以免白行一趟。
另外，環保署表示入樽機設自動監測功能，接近容量上限前會通知承辦商，市民遇到入樽機爆滿，可致電或透過WhatsApp應用程式聯絡先導計劃熱線9312 3023，承辦商會盡快安排收集塑膠容器。環保署亦建議市民網上查閱其他入樽機位置及狀況，並前往回收。
回收實用資訊：
圖看9類可回收物 玻璃樽除蓋清洗 血壓計、電動牙刷不宜回收【附回收分類名單、回收點地圖連結】
走塑．禁即棄塑膠 相關報道：
4月22日首階段「走塑」禁發泡膠 掃街熱點部分食店搞不清日期
即棄膠飲管刀叉匙、棉花棒4月22日起禁派禁賣 一文看管制即棄膠名單及替代
發泡膠餐具、雨傘袋等將禁派 短片：下雨天市民如何改變用遮袋習慣？【附受管制即棄塑膠產品資料】
環保署推「走塑有賞」應用程式儲印花換獎賞（2023年11月17日）
4．22走塑分階段禁售 棉花棒牙線棒現搶購（2024年1月28日）