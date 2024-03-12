回收膠樽｜入樽機常爆滿？環保署網頁可查入樽機地點容量　黃色代表八成滿 (08:42)

另外，環保署表示入樽機設自動監測功能，接近容量上限前會通知承辦商，市民遇到入樽機爆滿，可致電或透過WhatsApp應用程式聯絡先導計劃熱線9312 3023，承辦商會盡快安排收集塑膠容器。環保署亦建議市民網上查閱其他入樽機位置及狀況，並前往回收。

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