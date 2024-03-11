金庸百年誕辰紀念活動3月15日開幕　愛丁堡廣場「蒙古包」沉浸式體驗　文化博物館展22經典角色雕塑 (08:45)

「俠之大者──金庸百年誕辰紀念活動」將於3月15日開幕，活動分別於中環愛丁堡廣場及香港文化博物館開幕，之後免費開放予公眾參觀。中環愛丁堡廣場可沉浸式體驗《射鵰英雄傳》蒙古包，欣賞金庸筆下的小説角色的雕塑；香港文化博物館亦同時舉行大型雕塑展「俠之大者——金庸百年誕辰紀念•任哲雕塑展」，市民可欣賞金庸作品22個經典人物雕塑，包括《神鵰俠侶》中的楊過及小龍女、《射鵰英雄傳》中的郭靖和黃蓉等。