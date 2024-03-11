金庸百年誕辰紀念活動3月15日開幕　愛丁堡廣場「蒙古包」沉浸式體驗　文化博物館展22經典角色雕塑 (08:45)

「俠之大者──金庸百年誕辰紀念活動」將於3月15日開幕，活動分別於中環愛丁堡廣場及香港文化博物館開幕，之後免費開放予公眾參觀。中環愛丁堡廣場可沉浸式體驗《射鵰英雄傳》蒙古包，欣賞金庸筆下的小説角色的雕塑；香港文化博物館亦同時舉行大型雕塑展「俠之大者——金庸百年誕辰紀念•任哲雕塑展」，市民可欣賞金庸作品22個經典人物雕塑，包括《神鵰俠侶》中的楊過及小龍女、《射鵰英雄傳》中的郭靖和黃蓉等。
「俠之大者——金庸百年誕辰紀念·江湖盛匯」
日期：3月15日（下午1時起）至7月2日公眾免費入場
開放時間：周一至周日上午10時至晚上10時（由4月1日起逢周一休息，公眾假期除外）
內容：沉浸式體驗《射鵰英雄傳》蒙古包、金庸筆下的小説角色的雕塑
地點：中環愛丁堡廣場【詳情】
「俠之大者——金庸百年誕辰紀念·任哲雕塑展」
日期：3月15日開幕，3月16日至10月7日開放公眾免費入場
開放時間：
一、三至五：上午10時至下午6時
六、日及公眾假期：上午10時至晚上7時
逢周二休館（公眾假期除外）
內容：22件金庸經典作品人物雕塑，珍貴藝術家雕塑手稿、沉浸式體驗、專題講座
地點：香港文化博物館專題展覽館五、庭院及地下大堂【詳情】
「俠之大者──金庸百年誕辰紀念活動」網站：jinyong.hk