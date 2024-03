凱特手術後首發官方照　與三子女合影　送母親節祝福 (18:55)

另外,英國王室facebook亦上載已故英女王伊利沙伯二世與現為英王的查理斯的昔日黑白舊照同賀母親節。

凱特留醫近兩周出院 肯辛頓宮:康復進展良好(1月29日)

英王醫前列腺 凱特腹部手術(1月18日)

圖輯:

英國路易小王子

英國夏洛特小公主

英國喬治小王子

威廉凱特一家五口

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024