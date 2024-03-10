凱特手術後首發官方照　與三子女合影　送母親節祝福 (18:55)

英國王儲伉儷威廉和凱特的社交平台X，周日（10日，亦即是今年的英國母親節Mothering Sunday）發布凱特與三名子女（喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子）的合照，是凱特自今年1月接受腹部手術後，肯辛頓宮首次發布她的官方照片。X帖文註明照片由威廉拍攝，凱特表示感謝大眾過去兩個多月的祝福和支持，祝大家母親節快樂。［3月11日報道：凱特新照惹改圖疑雲 美聯社路透社下架］
另外，英國王室facebook亦上載已故英女王伊利沙伯二世與現為英王的查理斯的昔日黑白舊照同賀母親節。
（綜合）
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圖輯：
Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.
Wishing everyone a Happy Mother's Day. C
📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024