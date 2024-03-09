深圳好去處｜5大地鐵沿線賞花熱點　睇月季花、簕杜鵑、油菜花 (13:19)

●羅湖區人民公園

以月季為主題花的「2024深圳月季賞」，即日起至3月17日在深圳5個公園舉行，其中羅湖區人民公園設有佔地逾2萬平方米的月季園，展出300多個月季品種。（圖片：深圳城管微信公眾號「美麗深圳」）

地址：深圳羅湖區人民北路3071號

交通：乘坐地鐵3號線到曬布站，D1出口步行400米到公園東門；或乘1號線至老街站，F出口步行800米到公園東門

●福田區香蜜公園

福田區香蜜公園玫瑰園內，近日開滿月季花，還有玫瑰花，形成一片花海。（圖片：深圳城管微信公眾號「美麗深圳」）

- 地址：深圳福田區農園路38號

- 交通：地鐵7號線農林站C出口步行約10分鐘

●深圳國際園林花卉博覽園（園博園）

園內種滿了粉紅色、白色和黃色的簕杜鵑，大量簕杜鵑在園內的歷史建築上盛放，猶如瀑布。（圖片：深圳城管微信公眾號「美麗深圳」）

地址：深圳福田區深南大道竹子林四路

交通：地鐵1號線竹子林站B2出口步行15分鐘

●光明區光明歡樂田園

園內的千畝油菜花田近日滿開，形成一片金黃色的油菜花海。參觀前須透過聯絡光明歡樂田園微信預約。（圖片：微信公眾號「深圳光明」）

地址：深圳光明區樓村一號路

交通：地鐵6號線圳美站A出口步行15分鐘

●南山區荷蘭花卉小鎮

場內設有一片鬱金香花田，加上荷蘭的白色風車，令人感覺置身荷蘭。（圖片：深圳城管微信公眾號「美麗深圳」）

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：地鐵1號線大新站B出口步行約20分鐘