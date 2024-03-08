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亞洲素食展3月8日開鑼　女士婦女節免費入場　10元可買不同食品【附著數優惠連結】 (09:47)

亞洲素食展今（8日）在灣仔會展開鑼，齊集約300家參展商、逾600個品牌、6000種素食和綠色生活產品。素食展今年邁入10周年，參展商推出超值優惠，部分產品10元就買得到或加購得到。場內設有餐飲區、咖啡、茶及烘培專區，亦有不同工作坊。
 
適逢展覽首日為國際婦女節，女士首日可免費入場。10月或每個月的10號出世、證件有「10」兩個數字相連的市民，亦可免費入場。現場購買25元素食展門票入場者，可獲贈價值100元德國製環保餐具一套，數量有限，送完即止。

亞洲素食展部分優惠（詳情）：

．田家千層烤餅10元兩件（展位F04、F08-6，限量發售）
．10元自選2杯100ml Growsome O虎堅果冰凍甜點（展位G28，限量發售）
．在原味營肽有限公司（展位L12）購買任何產品，可以$10加購八味脆脆淮山片或蕎麥脆
．10元購買肯亞或越南烘焙咖啡豆50克（展位C25，限量發售）
．10元精選素食福袋（展位H17，限量發售）

亞洲素食展

日期及時間：3月8日-9日（周五、周六）11am-8pm
3月10日（周日）11am-7pm
地點：灣仔會展3FG展廳
門票：現場購票成人25元
11歲或以下小童、60歲或以上「樂悠咭」或「長者咭」持卡人免費入場
工作坊詳情：shorturl.at/ghxIX
產品優惠詳情：shorturl.at/CRS79

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