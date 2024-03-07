三八婦女節｜深圳景點女性優惠　觀瀾海洋世界、世界之窗門票半價 (11:42)

明天（8日）是三八婦女節，深圳多個景點園區當日推出女性半價或特價等優惠，部分設身高及年齡限制，本文整合景點詳情供讀者參考。
1. 深圳觀瀾海洋世界【購票連結】
優惠詳情：女士票半價（人民幣69元）
適用日期：即日至3月31日
地址：深圳市龍華區觀瀾高爾夫大道13號
交通：地鐵4號線觀瀾湖站A出口
2. 世界之窗【購票連結】
優惠詳情：全日女士票半價（人民幣110元）
適用日期：3月8日
地址：深圳市南山區深南大道9037號
交通：地鐵1號線或2號線至深圳之窗站
3. 深圳青青世界【購票連結】
優惠詳情：女士特惠門票半價（人民幣40元）
適用日期：3月8日至10日
地址：深圳市南山區月亮灣青青路1號青青世界
交通：地鐵5號線荔灣站B出口
4. 觀瀾山水田園文化園【購票連結】
優惠詳情：鄉村湯泉單人票特價（人民幣58.8元）
適用日期：即日至3月31日
地址：深圳市龍華區觀瀾君子布村環觀南路
交通：乘地鐵10號線到禾花站，A出口出，到任屋村公交站乘M359/B878線到君子布村
5. 深圳歡樂港灣摩天輪【購票連結】
優惠詳情：婦女節女性專享票特價（人民幣80元）
適用日期：3月8日至10日
地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣內
交通：地鐵5號線到臨海站B2出口
6. 深圳錦繡中華民俗村【購票連結】