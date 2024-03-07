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三八婦女節｜深圳景點女性優惠　觀瀾海洋世界、世界之窗門票半價 (11:42)

明天（8日）是三八婦女節，深圳多個景點園區當日推出女性半價或特價等優惠，部分設身高及年齡限制，本文整合景點詳情供讀者參考。

1. 深圳觀瀾海洋世界【購票連結

優惠詳情：女士票半價（人民幣69元）

適用日期：即日至3月31日

地址：深圳市龍華區觀瀾高爾夫大道13號

交通：地鐵4號線觀瀾湖站A出口

2. 世界之窗【購票連結

優惠詳情：全日女士票半價（人民幣110元）

適用日期：3月8日

地址：深圳市南山區深南大道9037號

交通：地鐵1號線或2號線至深圳之窗站

3. 深圳青青世界【購票連結

優惠詳情：女士特惠門票半價（人民幣40元）

適用日期：3月8日至10日

地址：深圳市南山區月亮灣青青路1號青青世界

交通：地鐵5號線荔灣站B出口

4. 觀瀾山水田園文化園【購票連結

優惠詳情：鄉村湯泉單人票特價（人民幣58.8元）

適用日期：即日至3月31日

地址：深圳市龍華區觀瀾君子布村環觀南路

交通：乘地鐵10號線到禾花站，A出口出，到任屋村公交站乘M359/B878線到君子布村

5. 深圳歡樂港灣摩天輪【購票連結

優惠詳情：婦女節女性專享票特價（人民幣80元）

適用日期：3月8日至10日

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣內

交通：地鐵5號線到臨海站B2出口

6. 深圳錦繡中華民俗村【購票連結

優惠詳情：門票特價（人民幣69.9元）

適用日期：3月8日至10日

地址：深圳南山區深南大道9003號

交通：地鐵1號線華僑城站D出口

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