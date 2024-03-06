白內障vs.青光眼大不同｜短片：手術根治白內障　減老花近視散光 (10:16)

長者眼矇可能與白內障有關，白內障是常見眼疾，截至2023年在公立醫院輪候白內障手術個案有6.97萬宗。養和醫院眼科名譽顧問醫生鄭澤鈞接受明報電子平台組訪問時，在片中講解白內障成因、症狀和治療，以及手術時所用的3種人工晶體，可同時處理老花、近視、散光問題。（採訪、剪接、拍攝：陳凱雯）【相關熱點：青光眼可致盲 眼科醫生籲長者眼矇及早求醫】
白內障與青光眼比較
白內障及青光眼均是常見眼疾，鄭澤鈞講解兩者分別。
|白內障
|青光眼
|成因
|眼睛晶體變得混濁，年紀大新陳代謝變慢，新陳代謝殘留物積聚在晶體引起
|眼壓過高令神經線受損；分急性和慢性青光眼
|常見患者
|多是長者
|多是長者，亦有其他年齡組別包括兒童
|治療
|可以根治，透過手術植入人工晶體，使視力變回清晰
|若部分視力已損則無法恢復，只能控制病情減慢惡化。治療方式包括滴藥水控制、激光及做手術
|症狀
|視力模糊、有眩光、重影、影像鬆散等
|
慢性青光眼：患者多是外側視野收窄，由於眼壓上升是經過以年計的時間，或較難發現
急性青光眼：患者眼睛會痛、紅，視力模糊，眼壓由正常升至過高可在數小時內發生
白內障做手術要等「熟透」？
白內障「成熟」後，晶體會變得白茫茫一片，視力嚴重下降，亦增加患青光眼風險。鄭澤鈞表示，做手術毋須等待白內障完全成熟，現時多採用微創手術、用激光打碎白內障再吸走；若白內障成熟晶體會變硬，增加了微創手術風險。
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