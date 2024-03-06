青光眼日｜短片：青光眼可致盲　眼科醫生籲長者眼矇及早求醫 (09:22)

青光眼分慢性及急性，其中慢性青光眼患者視力衰退較慢，故普遍難察覺，喪失的視力亦無法逆轉。

慢性青光眼

．眼壓上升經過以年計的長時間

．通常患者發現時已經很嚴重並已喪失大部分視力

．醫生只能緩減病情惡化，惟無法逆轉已喪失的視力

急性青光眼

．由正常眼壓（10至20mmHg）到較高眼壓（21mmHg以上）或在數小時內發生

．患者眼睛會痛、紅和視力模糊，較易察覺

鄭澤鈞續稱，青光眼治療方向通常是降低患者眼壓，常見是滴藥水控制病情，若有需要會打激光擴闊眼內去水道，或做手術建立新橋樑疏導眼內水分以降低眼壓。

採訪、剪接、拍攝：陳凱雯

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