青光眼日｜短片：青光眼可致盲　眼科醫生籲長者眼矇及早求醫 (09:22)

今日（6日）是世界青光眼日，養和醫院眼科名譽顧問醫生鄭澤鈞接受明報電子平台組訪問時表示，青光眼有頭號致盲殺手之稱，長者屬高危群組。青光眼一般與眼壓有關，眼壓愈高，眼神經線受的傷害愈大。鄭澤鈞在本文短片解說青光眼成因和症狀、與白內障的關係，呼籲長者視力模糊應及早求醫，找出原因可對症下藥改善視力、以免病情惡化。【相關熱點：白內障vs.青光眼大不同】
青光眼分慢性及急性，其中慢性青光眼患者視力衰退較慢，故普遍難察覺，喪失的視力亦無法逆轉。
慢性青光眼
．眼壓上升經過以年計的長時間
．通常患者發現時已經很嚴重並已喪失大部分視力
．醫生只能緩減病情惡化，惟無法逆轉已喪失的視力
急性青光眼
．由正常眼壓（10至20mmHg）到較高眼壓（21mmHg以上）或在數小時內發生
．患者眼睛會痛、紅和視力模糊，較易察覺
鄭澤鈞續稱，青光眼治療方向通常是降低患者眼壓，常見是滴藥水控制病情，若有需要會打激光擴闊眼內去水道，或做手術建立新橋樑疏導眼內水分以降低眼壓。
採訪、剪接、拍攝：陳凱雯
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