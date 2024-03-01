電影資料館3月底起辦「武影江湖──香港電影武林盛會」　播1983年《新蜀山劍俠》、1985年《皇家師姐》【附購票資料】 (15:35)

開幕電影《新蜀山劍俠》（1983）（4K數碼修復版）改編自武俠小說《蜀山劍俠傳》，採用土法模型特技和光學特技，建構出結合中國神話、武俠和歷史的東方玄幻世界。閉幕電影則是由王家衛執導的《一代宗師》（2013），講述葉問在百家爭鳴的武林與一眾武術家的故事。此外，還有李小龍唯一自編自導自演的作品《猛龍過江》（1972）（4K修復版）、演員李連杰成名作《少林寺》（1982）（4K修復版）、奠定楊紫瓊動作女星地位的《皇家師姐》（1985）（修復版），見證着香港武打片中不容忽視的陰柔力量。

多個放映場次設映後談，由講者嘉賓分享台前幕後的非凡創意和演藝才華。有關節目詳情，可致電2739 2139或瀏覽電影資料館網頁：www.filmarchive.gov.hk，正價門票45元（60歲或以上半價），於城市售票網（www.urbtix.hk）發售，電話購票請致電3166 1288。