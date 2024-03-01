天氣｜天文台：周六早上低見9℃　新界嚴寒　高地可能結冰 (20:10)

本港地區今晚及明日天氣預測大致多雲。今晚及明早有幾陣雨，市區天氣寒冷，最低氣溫約9℃，新界嚴寒，再低一兩度。明日最高氣溫約15℃。吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。明晚轉吹東至東北風。展望周日（3日）早上相當清涼。隨後一兩日氣溫逐步回升，天氣較為潮濕，日間溫暖。

【17:00】受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，廣東沿岸地區天氣寒冷。本港下午大部分地區氣溫維持在12℃或以下。天文台預測，本港地區今晚（1日）及明日（2日）大致多雲。今晚及明早有一兩陣雨，天氣寒冷，市區最低氣溫約10℃，新界再低一兩度，而高地氣溫顯著較低。明日最高氣溫約15℃。吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。明晚轉吹東至東北風。展望周日（3日）早上相當清涼。隨後一兩日氣溫逐步回升，天氣較為潮濕，日間溫暖。

【08:32】上午8時20分，天文台錄得14.4°C，相對濕度67%。受東北季候風影響，廣東沿岸地區天氣寒冷。今早（3月1日）本港多處地區氣溫下降至12°C左右，較昨日（2月29日）低約6°C。此外，一道廣闊雲雨帶正覆蓋華南。

本港地區今日早上寒冷，多雲，有一兩陣微雨。日間氣溫徘徊在15°C左右。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。展望明日（3月2日）仍然寒冷。下周日（3月3日）早上相當清涼。隨後一兩日氣溫逐步回升，有幾陣驟雨。（天文台）