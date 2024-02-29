東京新景點｜「東京沉浸城堡」3月1日開幕　體驗沉浸式劇場 (08:53)

沉浸式體驗近年掀熱潮，號稱是全球首個沉浸式主題樂園的「東京沉浸城堡」（IMMERSIVE FORT TOKYO）將於明日（3月1日）在日本東京台場開幕。樂園設施以沉浸式劇場體驗為主，分別以《東京復仇者》、《我推的孩子》、《名偵探福爾摩斯》等作背景。遊客走進劇場，恍如置身在故事之中，以個人行動及選擇影響情節發展，以第一身去感受由電影、動漫與遊戲故事改編的「戲劇化故事」。部分劇情或會激烈、或具暴力成分，設有年齡限制。