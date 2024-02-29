東京新景點｜「東京沉浸城堡」3月1日開幕　體驗沉浸式劇場 (08:53)

沉浸式體驗近年掀熱潮，號稱是全球首個沉浸式主題樂園的「東京沉浸城堡」（IMMERSIVE FORT TOKYO）將於明日（3月1日）在日本東京台場開幕。樂園設施以沉浸式劇場體驗為主，分別以《東京復仇者》、《我推的孩子》、《名偵探福爾摩斯》等作背景。遊客走進劇場，恍如置身在故事之中，以個人行動及選擇影響情節發展，以第一身去感受由電影、動漫與遊戲故事改編的「戲劇化故事」。部分劇情或會激烈、或具暴力成分，設有年齡限制。
東京沉浸城堡（IMMERSIVE FORT TOKYO）
地點：東京都江東區青海1丁目3-15
時間：不同日子時間有別，詳情
票價：設有數種通行證或套票，兒童3000日圓起，成人6800日圓起［票價詳情］
（現場不設售票處，需透過網站購票）
【情報解禁】
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時代を超えた名作「シャーロック・ホームズ」の世界に没入する、 大規模ウォークスルー型イマーシブシアターが誕生。
あなたは事件の解決者?被害者?...それとも容疑者か?!
詳細は→https://t.co/ONHnm1ON8N #イマーシブフォート東京 pic.twitter.com/YCLTAFQ1ZK — イマーシブ・フォート東京 (@Immersive_Fort) December 18, 2023