館方表示,是次展覽最大挑戰是搬運展品,因展館設於3樓,館方須在不能使用起重機的情況下搬入展品,再為汽車車軚充氣。策展方強調,所有展品均是占士邦曾在電影中親身使用,包括來自《鐵金剛勇破太空城》(Moonraker)、《鐵金剛勇破黑魔黨》(Live and Let Die)及《新鐵金剛之黑日危機》(The World Is Not Enough)。(法新社)