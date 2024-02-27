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紐約醫學院獲10億美元捐款　學生來年免費讀書 (17:30)

在獲得10億美元（78.2億港元）捐助下，位於美國紐約的醫學院Albert Einstein的學生可免費讀書，這也是迄今捐贈給美國醫學院的最大款項。校方表示，今年修畢課程的學生，下學期學費將獲退還；8月起，所以學生包括新生將豁免繳交學費。該校一年學費為5.9萬美元。

這筆捐款來自93歲的Ruth Gottesman，她自1968年於Albert Einstein任職，是小兒科教授，現已退休，其丈夫是投資公司創辦人，在2022年9月離世，Ruth繼承大筆遺產。她期盼，在Albert Einstein接受培訓的醫生們繼續為紐約市布朗克斯區（Bronx）以至全世界提供最優質的醫療服務。

布朗克斯區屬貧窮社區，Albert Einstein的學生畢業時承擔的債務高於紐約其他醫學院的學生。Ruth希望，其捐款能夠幫助減輕畢業生的經濟負擔，也希望能夠讓那些無法負擔學費的人可入讀醫學院。（BBC/衛報）

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