紐約醫學院獲10億美元捐款　學生來年免費讀書 (17:30)

這筆捐款來自93歲的Ruth Gottesman，她自1968年於Albert Einstein任職，是小兒科教授，現已退休，其丈夫是投資公司創辦人，在2022年9月離世，Ruth繼承大筆遺產。她期盼，在Albert Einstein接受培訓的醫生們繼續為紐約市布朗克斯區（Bronx）以至全世界提供最優質的醫療服務。

布朗克斯區屬貧窮社區，Albert Einstein的學生畢業時承擔的債務高於紐約其他醫學院的學生。Ruth希望，其捐款能夠幫助減輕畢業生的經濟負擔，也希望能夠讓那些無法負擔學費的人可入讀醫學院。（BBC/衛報）