紐約醫學院獲10億美元捐款　學生來年免費讀書 (17:30)

這筆捐款來自93歲的Ruth Gottesman,她自1968年於Albert Einstein任職,是小兒科教授,現已退休,其丈夫是投資公司創辦人,在2022年9月離世,Ruth繼承大筆遺產。她期盼,在Albert Einstein接受培訓的醫生們繼續為紐約市布朗克斯區(Bronx)以至全世界提供最優質的醫療服務。

布朗克斯區屬貧窮社區,Albert Einstein的學生畢業時承擔的債務高於紐約其他醫學院的學生。Ruth希望,其捐款能夠幫助減輕畢業生的經濟負擔,也希望能夠讓那些無法負擔學費的人可入讀醫學院。(BBC/衛報)

We are profoundly grateful that Dr. Ruth Gottesman, Professor Emerita of Pediatrics at @EinsteinMed, has made a transformational gift to #MontefioreEinstein—the largest to any medical school in the country—that ensures no student has to pay tuition again. https://t.co/XOy9HZLbfD pic.twitter.com/1ijv02jHFk— Montefiore Health System (@MontefioreNYC) February 26, 2024