逾百親人包括3愛女因以哈戰火喪命　加沙漢：誰再叫我爸爸？ (11:59)

去年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列，觸發以哈戰事，當時身在以色列特拉維夫地盤工作的al-Ghuferi因而未能返回家園，只能與家人透過電話通訊。al-Ghuferi憶述，在12月8日，接到妻子Shireen來電告知她將會喪命，並留下了一句「如果她曾對我做過任何不好的事，請原諒她」，自此兩人陰陽永隔，3名女兒也身亡。al-Ghuferi其時在西岸城鎮Jericho，事後知悉當晚家園先後遭以軍的導彈及戰鬥機襲擊。

al-Ghuferi的媽媽、兄弟及親戚也在戰火中喪命，涉及逾百條性命。相隔兩個多月，大部分親人的遺體仍在瓦礫之下，只尋獲4具遺骸安葬。生還的親人向al-Ghuferi稱以軍施襲之前並無警告，惟以軍就此僅表示對相關行動不知情，軍方已採取「可行的預防措施減少傷害民眾」。

「我做了什麼令我失去了母親、妻子、孩子和兄弟？他們全都是平民。」al-Ghuferi稱，在加沙的夢想已被粉碎，「我應該為誰回去？誰會再叫我做爸爸？誰會稱呼我為『親愛的』？妻子曾告訴我，我是她的整個生命。現在誰會告訴我這樣的話呢」。（BBC）