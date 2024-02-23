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祛濕湯水食譜：薏米蛋花湯、香茅生薑橘餅湯、白扁豆雲芝姬松菇湯、粉葛扁豆衣湯 (09:16)

回南天十分潮濕，都市人亦易「內濕」感不適（濕氣分「內濕」「外濕」），飲什麼湯水有助祛濕？本文整理中醫提供的4個湯水：薏米蛋花湯、香茅生薑橘餅湯、白扁豆雲芝姬松菇湯、粉葛扁豆衣湯；其中，生薏米及白扁豆甚至被喻為「食物抽濕機」［詳情］。

● 薏米蛋花湯

材料：
生薏米　30克
蛋白　　2隻
蛋黃　　1隻
芫荽　　少許
水　　　1000毫升
鹽　　　少許
胡椒粉　少許
麻油　　少許
製法：
1. 芫荽洗淨備用。
2. 水煮滾後加入薏米煲30分鐘，再加入其他材料煲5分鐘，即成。

● 香茅生薑橘餅湯

材料：
香茅　3條
生薑　3片
橘餅　1個
水　500毫升
製法：
1. 香茅洗淨切段，生薑切片備用。
2. 水滾後加入所有材料煲5分鐘，即成。
香茅祛風除濕、消腫止痛、疏風解表、祛瘀通絡，有助紓緩「頭重重」之感。

● 白扁豆雲芝姬松菇湯

材料：
白扁豆　50克
雲芝　　50克
姬松菇　50克
粟米　　2條
水　　　2500毫升
製法：
1. 白扁豆浸30分鐘，雲芝及姬松菇洗淨浸20分鐘，備用。
2. 粟米洗淨切段。全部材料加水，煲1.5小時，即成。

● 粉葛扁豆衣湯

材料：
粉葛　　半斤
扁豆衣　20克
地骨皮　15克
生熟薏米　各15克
陳皮　　1角
蜜棗　　2粒
瘦肉　　酌量（飲用素湯者可不加瘦肉）
水　　　8碗
製法：
1. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。
2. 粉葛毋須去皮（粉葛皮助去濕利尿），以牙刷擦拭表皮污垢及洗淨後備用。
3. 瘦肉汆水備用。
4. 洗淨扁豆衣、地骨皮、生熟薏米、蜜棗。
5. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，8碗水煲至6碗水即成。
此湯老少咸宜，出現因春濕引起的「周身骨痛」、臉腫腳腫情況時，可一星期飲用一次，最好在早上空腹飲用。

註：各人體質不同，以上食譜僅供參考，如有疑問應先諮詢註冊中醫。

資料來源：明報

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