祛濕湯水食譜：薏米蛋花湯、香茅生薑橘餅湯、白扁豆雲芝姬松菇湯、粉葛扁豆衣湯 (09:16)

● 薏米蛋花湯

材料：

生薏米 30克

蛋白 2隻

蛋黃 1隻

芫荽 少許

水 1000毫升

鹽 少許

胡椒粉 少許

麻油 少許

製法：

1. 芫荽洗淨備用。

2. 水煮滾後加入薏米煲30分鐘，再加入其他材料煲5分鐘，即成。

● 香茅生薑橘餅湯

材料：

香茅 3條

生薑 3片

橘餅 1個

水 500毫升

製法：

1. 香茅洗淨切段，生薑切片備用。

2. 水滾後加入所有材料煲5分鐘，即成。

香茅祛風除濕、消腫止痛、疏風解表、祛瘀通絡，有助紓緩「頭重重」之感。

● 白扁豆雲芝姬松菇湯

材料：

白扁豆 50克

雲芝 50克

姬松菇 50克

粟米 2條

水 2500毫升

製法：

1. 白扁豆浸30分鐘，雲芝及姬松菇洗淨浸20分鐘，備用。

2. 粟米洗淨切段。全部材料加水，煲1.5小時，即成。

● 粉葛扁豆衣湯

材料：

粉葛 半斤

扁豆衣 20克

地骨皮 15克

生熟薏米 各15克

陳皮 1角

蜜棗 2粒

瘦肉 酌量（飲用素湯者可不加瘦肉）

水 8碗

製法：

1. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。

2. 粉葛毋須去皮（粉葛皮助去濕利尿），以牙刷擦拭表皮污垢及洗淨後備用。

3. 瘦肉汆水備用。

4. 洗淨扁豆衣、地骨皮、生熟薏米、蜜棗。

5. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，8碗水煲至6碗水即成。

此湯老少咸宜，出現因春濕引起的「周身骨痛」、臉腫腳腫情況時，可一星期飲用一次，最好在早上空腹飲用。

註：各人體質不同，以上食譜僅供參考，如有疑問應先諮詢註冊中醫。

資料來源：明報

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