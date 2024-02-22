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元宵市集園遊會　港九新界好去處一覽 (16:00)

本港多區將舉行元宵市集或園遊會，市民可免費觀綵燈、猜燈謎、看表演等，歡度中國情人節。本文整合不同地區元宵活動資訊，供讀者參考。

黃大仙元宵燈FUN樂市集

日期：2024年2月23-25日

地點：黃大仙廟宇廣場

時間：2月23日下午2時至晚上10時

2月24-25日中午12時至晚上10時

活動：綵燈、美食、零售、表演、工作坊、兒童天地      

「月滿相邀在觀塘 元宵燈山照桂美」嘉年華

日期：2024年2月23-24日

地點：觀塘市中心自由空間

時間：下午2時至晚上10時

活動：表演、綵燈、猜燈謎、市集、漢服講解、國畫工作坊、古箏初體驗

龍騰華夏荃灣元宵市集

日期：2024年2月23-25日

地點：荃灣沙嘴道遊樂場

時間：2月23日中午12時至晚上10時

2月24日中午12時至晚上11時

2月25日中午12時至晚上8時

活動：市集攤位、攤位遊戲、華服比賽及表演、元宵燈飾

沙田元宵樂繽紛

日期：2024年2月24-25日

地點：沙田公園

時間：下午3時至晚上9時

詳情：紅星演唱、魔術及各式表演、花燈燈謎、攤位遊戲、手工藝攤位、特色小食

沙頭角元宵同樂日

日期：2024年2月24日

地點：沙頭角順興街沙頭角兒童遊樂場

時間：下午2時至下午5時

詳情：舞龍舞麒麟、陸上龍舟、變臉、中式雜耍、魚燈舞表演、客家賀年小食

離島民俗元宵夜辰龍千燈園遊會

日期：2024年2月23-25日

地點：東涌東海海濱長廊

時間：中午12時至晚上11時

活動：千燈園遊會、離島特色市集、漢服遊園體驗、民俗表演、攤位遊戲

元宵好去處：

元宵綵燈會：文化中心露天廣場、天水圍公園

將軍澳單車館公園「元宵綵燈會」

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