元宵市集園遊會　港九新界好去處一覽 (16:00)

本港多區將舉行元宵市集或園遊會，市民可免費觀綵燈、猜燈謎、看表演等，歡度中國情人節。本文整合不同地區元宵活動資訊，供讀者參考。
黃大仙元宵燈FUN樂市集
日期：2024年2月23-25日
地點：黃大仙廟宇廣場
時間：2月23日下午2時至晚上10時
2月24-25日中午12時至晚上10時
活動：綵燈、美食、零售、表演、工作坊、兒童天地
「月滿相邀在觀塘 元宵燈山照桂美」嘉年華
日期：2024年2月23-24日
地點：觀塘市中心自由空間
時間：下午2時至晚上10時
活動：表演、綵燈、猜燈謎、市集、漢服講解、國畫工作坊、古箏初體驗
龍騰華夏荃灣元宵市集
日期：2024年2月23-25日
地點：荃灣沙嘴道遊樂場
時間：2月23日中午12時至晚上10時
2月24日中午12時至晚上11時
2月25日中午12時至晚上8時
活動：市集攤位、攤位遊戲、華服比賽及表演、元宵燈飾
沙田元宵樂繽紛
日期：2024年2月24-25日
地點：沙田公園
時間：下午3時至晚上9時
詳情：紅星演唱、魔術及各式表演、花燈燈謎、攤位遊戲、手工藝攤位、特色小食
沙頭角元宵同樂日
日期：2024年2月24日
地點：沙頭角順興街沙頭角兒童遊樂場
時間：下午2時至下午5時
詳情：舞龍舞麒麟、陸上龍舟、變臉、中式雜耍、魚燈舞表演、客家賀年小食
離島民俗元宵夜辰龍千燈園遊會
日期：2024年2月23-25日
地點：東涌東海海濱長廊
時間：中午12時至晚上11時
活動：千燈園遊會、離島特色市集、漢服遊園體驗、民俗表演、攤位遊戲
元宵好去處：