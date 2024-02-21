英律師行剩15港元吞拿魚三文治　清潔女工吃掉後被指「偷竊」遭解僱 (13:04)

來自厄瓜多爾的Gabriela Rodriguez由清潔公司Total Clean聘用，在律師行Devonshires Solicitors負責清潔辦公室，直至事發前，她已在該律師行工作2年。當地專門協助移民勞工的UVM（United Voices of the World）工會指，若非律師行歧視Rodriguez的英語程度有限，以及其拉丁美洲種族，便不會向清潔公司Total Clean作出投訴。UVM在今年情人節，曾帶同100罐吞拿魚及300份三文治在涉事的律師行外示威。

Total Clean回應一切按當地勞工法例處理，並強調要確保員工的行為有誠信，又不點名指Rodriguez的部分說法並不真實。Devonshires則指出，從來沒有「正式」投訴Rodriguez的行為，並強調有向Total Clean表明毋須就此向女工作出任何行動，解僱決定並非受律師行影響，公司不反對Rodriguez日後繼續在律師行工作。（衛報）