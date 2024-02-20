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元宵綵燈會｜文化中心露天廣場、單車館公園、天水圍公園「龍」燈慶元宵 (10:35)

正月十五元宵節臨近，康文署將於2月20日至25日期間在3個地點舉行綵燈會，尖沙嘴文化中心露天廣場除了現正舉行的春節綵燈展，周二（20日）起將會舉辦元宵綵燈會，以「迎春接福・祥龍獻瑞」為題，展出一系列喜慶燈組，以及在年花間穿梭的舞龍水池燈組。另外，將軍澳單車館公園元宵綵燈會以「童趣夢幻樂園」為主題；天水圍公園則以「『龍』情蜜意慶新歲」為主題，以龍鳳呈祥的大型走馬燈與市民歡慶龍年元宵節。

●香港文化中心「市區元宵綵燈會」

「迎春接福・祥龍獻瑞」為題，展出一系列喜慶燈組，以及在年花間穿梭的舞龍水池燈組。

地點：尖沙嘴香港文化中心露天廣場 [位置及詳情]

日期：2月20日至25日（2月24日綵燈晚會於晚上7時半至10時）

亮燈時間：晚上6時至11時

●將軍澳單車館公園「元宵綵燈會」

以「童趣夢幻樂園」為主題，展出一系列富有童趣及色彩繽紛的燈組，包括生動活潑的龍寶寶綵燈、璀璨奪目的走馬燈。

地點：將軍澳香港單車館公園 [位置及詳情]

日期：2月20日至25日（2月23日綵燈晚會於晚上7時半至10時）

亮燈時間：晚上6時至11時

●天水圍公園「元宵綵燈會」

綵燈展示以「『龍』情蜜意慶新歲」為主題，以龍鳳呈祥的大型走馬燈迎接市民。

地點：天水圍公園及銀座廣場 [位置及詳情]

日期：2月20日至25日（2月25日綵燈晚會於晚上7時半至10時）

亮燈時間：晚上6時至11時

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