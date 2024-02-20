元宵綵燈會｜文化中心露天廣場、單車館公園、天水圍公園「龍」燈慶元宵 (10:35)

正月十五元宵節臨近，康文署將於2月20日至25日期間在3個地點舉行綵燈會，尖沙嘴文化中心露天廣場除了現正舉行的春節綵燈展，周二（20日）起將會舉辦元宵綵燈會，以「迎春接福・祥龍獻瑞」為題，展出一系列喜慶燈組，以及在年花間穿梭的舞龍水池燈組。另外，將軍澳單車館公園元宵綵燈會以「童趣夢幻樂園」為主題；天水圍公園則以「『龍』情蜜意慶新歲」為主題，以龍鳳呈祥的大型走馬燈與市民歡慶龍年元宵節。